名取裕子、大物マジシャンに“弟子入り”していた「Mr.ナトックとか言って…」
俳優の名取裕子（68）が5日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。大物マジシャンのMr.マリックに“弟子入り”したことを明かした。
【写真】「オーラが凄い」隣に座る名取裕子＆高橋克典の2ショット
2年前に同番組でマジックを披露したことが話題となり、日本奇術協会からフェローシップ賞を授与されたという名取。「もう私本当にマジックが好きなので。ラジオでもマジックが好きだ好きだと言っていて、ラジオなのにマジックをやっちゃって…」とマジック愛を爆発させた。
そのラジオ番組で会いたい人を聞かれた名取は「Mr.マリックと言ったら、スタッフが本当に呼んでくださって。マリックさんがラジオでマジックをやってくださったんです」と明かした。さらに名取は通信教育でマリックのマジックを勉強していたことから「Mr.ナトックとか言って…」と名乗っていたことをマリックに伝えたところ名乗ることを許された上に、「もう、弟子にしましょうと言ってくださって」と笑顔で語った。
その後も、交流は続いているといい「それでマリックさんからお声がけいただいて、マジックの番組に出していただいたり」と笑顔。その後は黒柳の前でマジックを披露した。
