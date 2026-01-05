2026Ç¯ÂçÈ¯²ñ¤Ç³ô²Á¤¬°ì»þ1600±ßÄ¶¤ÎÂçÉý¾å¾º¡¡½ªÃÍ¤â5Ëü1832±ß80Á¬¤Ë¡¡ÊÒ»³ºâÌ³Áê¡ÖÅ·°æÇË¤ê¤Î¹âÃÍ¹¹¿·¤ò´üÂÔ¡×
2026Ç¯ºÇ½é¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤ëÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ1600±ß¤òÄ¶¤¨¤ÆÂçÉý¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é¼è°ú¤È¤Ê¤ëÂçÈ¯²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿Åìµþ»Ô¾ì¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Î¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤ÇÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤Ë³ô¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿Î®¤ì¤«¤éÇã¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÒ»³ºâÌ³Áê¡§
º£Ç¯¤ÎÁê¾ì¤âÅ·°æ¤òÇË¤ê¡¢Å·°æÇË¤ê¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ1600±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤Ï¡¢AI¤ÎÀ®Ä¹´üÂÔ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¿³ô²Á¤¬Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀ®Ä¹·ÐºÑ¤¬ËÜ³Êµ°Æ»¤Ë¤Î¤ì¤Ð6Ëü±ß¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Î¤â¤È¶¯¤¤·ÐºÑ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤«¤¬Âç¤¤Ê¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
5Æü¤Î½ªÃÍ¤Ï¡¢2025Ç¯Ëö¤è¤ê1493±ß32Á¬¹â¤¤¡¢5Ëü1832±ß80Á¬¤Ç¤·¤¿¡£