【第2話】 1月5日公開

【拡大画像へ】

竹書房は1月5日、「聖女じゃないと見捨てたくせに、今さら助けてとか言われてももう無理です！～チートスキルで勝手にダンジョン生活満喫します～」第2話を竹コミ！にて公開した。

本作はマンガ・椎山氏、原作・てんてんどんどん氏、キャラクター原案・匈歌ハトリ氏による異世界転生もの。解呪も治癒も無双も、なんでもワンタップでこなしてしまう超チートスキル「指定」を手に入れた、一般OL・クミは異世界で幸せを掴もうと奮闘する。

第2話では、襲ってきたフェンリル・デルの呪いを解き、ペットにする。なお、現在竹コミでは第1話も無料で公開されている。

【最新話】

第2話のページ

【あらすじ】

婚約破棄されたうえ、ジョブなしの役立たずと追放されてしまったクミ。しかし実は、クミの持つスキル『指定』は、聖女とは比べ物にならないほど規格外なスキルで…!?

レベル400のモフモフわんこ（フェンリル）に囲まれて、目指せのんびりスローライフ♪

(C)椎山・てんてんどんどん・匈歌ハトリ/竹書房