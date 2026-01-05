千葉Jホームゲームにナオト・インティライミ出演決定…「生粋の千葉っ子」ブースターお馴染みの曲も披露

1月5日、B1東地区の千葉ジェッツは試合情報を更新。1月25日にLaLa arena TOKYO－BAYで行われる琉球ゴールデンキングス戦に、アーティストのナオト・インティライミがゲスト出演することを発表した。

同氏は、世界91カ国以上を一人で渡り歩き、各地でLIVEを行い、世界の音楽と文化を体感。2010年にメジャーデビュー、その後紅白歌合戦に初出場し、2度のドーム公演を成功させた。2019年には世界三大レーベルの「ユニバーサルミュージックラテン」より「Naoto」名義で世界デビューを果たし、俳優、声優など幅広く活躍している。

当日はハーフタイムで「ナオト・インティライミ スペシャルライブ」を開催し、千葉JマスコットのジャンボくんやチアリーダーのSTAR JETSと一緒に、代表曲の「カーニバる↑？」を披露する。

同曲は千葉Jのホームゲームでインターバルの際に流れ一緒にタオルを回すなど、ジェッツブースターにとっても馴染みのある曲となっている。ナオト・インティライミはクラブ公式サイトを通じて、以下のようにコメントを寄せた。

「このたび、日本電技 presents琉球ゴールデンキングス戦のハーフタイムに出演させていただくことが決定いたしました。以前からBリーグや千葉ジェッツの盛り上がりを感じている中で私の故郷も千葉であり、生粋の千葉っ子なのでこの場に立てることは本当に光栄です。今からハーフタイムパフォーマンスのことを想像しワクワクしております。STAR JETS、ジャンボくん、ブースターの皆さまと一緒にアリーナを熱く盛り上げたいと思います。それでは当日に皆さまとお会いできるのを楽しみにしております。GO JETS!!」

