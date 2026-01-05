岡山が“真の始動”掲げて新ユニフォーム発表!! ファンから反響「一瞬で心持ってかれた」「無理してでも買うぞ!」
ファジアーノ岡山は5日、2026シーズンに着用するユニフォームを発表した。
会社設立20周年の節目となる今シーズンのユニフォームにはオリジナル記念ロゴを左裾に配置。メインデザインは岡山の県木であるアカマツから着想を得たもので「針葉掛特有のシャープな葉の形から、よりアグレッシブに戦う決意を表現」したとしている。
クラブは昨年のJ1初挑戦を踏まえて「"新章の開幕”から、“真の始動”へ」と銘打ち、「J1の舞台で刻んだ経験が、クラブの新たな礎となる。挑戦の1年を糧に”本物のガ”を築き上げるフェーズへ」とも伝えている。
ファンからは「めちゃイイやん」「カッコいいと思う」「一瞬で心持ってかれた」「無理してでも買うぞ!」といったコメントが寄せられている。
