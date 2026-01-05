奈良が新ユニフォームを発表!! 「華美なモチーフに頼らず、シンプルで洗練されたウェア」“裏勝り”のこだわりも
奈良クラブは5日、明治安田J2・J3百年構想リーグで着用する新ユニフォームを発表した。
新ユニフォームは中央に市松文様、袖や横にポリゴンデザインを配置したもので「伝統を守りつつ進化を求めるクラブの意思をユニフォームで表現しました。華美なモチーフに頼らず、シンプルで洗練されたウェアになっています」と説明した。
模様やデザインは「通常は肩と胴で配色を分けるところを、胴の途中で柄を分断しています。上着を羽織った状態ではシンプルに見えて、上着を脱いだ際に多彩なポリゴン柄が現れることで「裏勝り(うらまさり)」と呼ばれる日本的な「奥ゆかしさ」や「こだわり」の精神を形にしました」とこだわりが詰まっており、奈良らしいデザインに。ファンからは「新装束キターー‼︎」「センス良すぎやわ」といったコメントが発信されている。
【リリース】— 奈良クラブ (@naraclub_info) January 5, 2026
明治安田J2・J3百年構想リーグ ユニフォームデザイン決定とユニフォーム先行販売のお知らせ
オンラインストアにて2026年1月8日(木曜日)12:00から先行販売の受付開始#奈良クラブ pic.twitter.com/58XlcS6c19