¡ÖÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¤½¤Ã¤³¡¼¤ÇÇã¤Ã¤¿¡×Î°µå¤¬Àä»¿¤Î¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÈ¯É½
¡¡FCÎ°µå¤Ï5Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°ÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡1st¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡ÖÎ°µå¤Î»â»Ò(¥·¡¼¥µ¡¼)¤¬¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÃæ¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ë»Ñ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ë¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¶¯¤µ¤ÈÌöÆ°´¶¤òÉ½¸½¡×¡£¥¯¥é¥Ö¥«¥é¡¼¤Î¥Ù¥ó¥¬¥é¤ò´ðÄ´¤ËÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥µ¥Ö¥«¥é¡¼¤Ë¡¢²Æì¤Î¼«Á³¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Æ¥´¥ê¤ò±Û¤¨¡¢»â»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤òÁß¤²ó¤¹¤Ù¤¯Ä©¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2nd¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï²Æì¤Î³¤¤òÉ½¤¹¥¨¥á¥é¥ë¥É¥Ö¥ë¡¼¡£¡ÖÎ°µå¤Î¼é¤ê¿À¡¦¥·¡¼¥µ¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢²Æì¤ÎÊ¸²½¤ÈÂçÃÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¹½À®¡£ÊÁ¤Ë¤Ï¡¢Ì±Â²°áÁõ¤äÅÁÅýÊ¸ÍÍ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÅÚÃÏ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ÎÏ¶¯¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤³¤Î2nd¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤ÎÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â²Æì¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÅ»¤¤¡¢Î°µå¤ÎÂ¸ºß¤òÎÏ¶¯¤¯¼¨¤¹°ìÃå¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ä¤ó¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¤Ê¡×¡ÖÍßÄ¥¤ê¥»¥Ã¥È¤ä¤Êw¡×¡Ö¤½¤Ã¤³¡¼¤ÇÇã¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
— FCÎ°µåOKINAWA|FC RYUKYU OKINAWA[¸ø¼° ] (@fcr_info) January 5, 2026
²Æì¤ÎÃÏ¤ËÂ©¤Å¤¯ÅÁÅý¤ÈÊ¸²½¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¡£
¤³¤ÎÅç¤È¶¦¤ËÊâ¤à»ä¤¿¤Á¤Ï
ÎÏ¶¯¤¯¤â²¹¤«¤¤Î°µå¤ÎÀº¿À¤ò¤Þ¤È¤¤
¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¡£
¤µ¤¢¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ê¡¼¥°¤ò¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡£
▶ https://t.co/fbJvWsFBRu#FCÎ°µå pic.twitter.com/DRy6JalNW7