

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





58276.38 ボリンジャー:＋3σ(26週)

54456.76 ボリンジャー:＋2σ(26週)

53828.49 ボリンジャー:＋3σ(13週)

52618.59 ボリンジャー:＋2σ(13週)

52101.23 ボリンジャー:＋3σ(25日)



51832.80 ★日経平均株価5日終値



51478.51 ボリンジャー:＋2σ(25日)

51408.68 ボリンジャー:＋1σ(13週)

50855.80 ボリンジャー:＋1σ(25日)

50700.25 6日移動平均線

50645.20 均衡表転換線(日足)

50637.14 ボリンジャー:＋1σ(26週)

50338.51 均衡表基準線(日足)

50233.08 25日移動平均線

50198.78 13週移動平均線

50134.27 均衡表転換線(週足)

50111.59 均衡表雲上限(日足)

49610.37 ボリンジャー:-1σ(25日)

48988.87 ボリンジャー:-1σ(13週)

48987.65 ボリンジャー:-2σ(25日)

48883.50 75日移動平均線

48537.70 新値三本足陰転値

48364.94 ボリンジャー:-3σ(25日)

48044.81 均衡表雲下限(日足)

47778.97 ボリンジャー:-2σ(13週)

46817.52 26週移動平均線

46569.07 ボリンジャー:-3σ(13週)

45962.89 均衡表基準線(週足)

42997.91 ボリンジャー:-1σ(26週)

42514.83 200日移動平均線

39178.29 ボリンジャー:-2σ(26週)

37338.41 均衡表雲上限(週足)

35822.64 均衡表雲下限(週足)

35358.67 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 83.48(前日82.47)

ST.Slow(9日) 84.42(前日84.00)



ST.Fast(13週) 75.63(前日67.71)

ST.Slow(13週) 71.97(前日70.97)



［2026年1月5日］



株探ニュース

