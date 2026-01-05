　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


58276.38　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
54456.76　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
53828.49　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
52618.59　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
52101.23　　ボリンジャー:＋3σ(25日)

51832.80　　★日経平均株価5日終値

51478.51　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
51408.68　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
50855.80　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
50700.25　　6日移動平均線
50645.20　　均衡表転換線(日足)
50637.14　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
50338.51　　均衡表基準線(日足)
50233.08　　25日移動平均線
50198.78　　13週移動平均線
50134.27　　均衡表転換線(週足)
50111.59　　均衡表雲上限(日足)
49610.37　　ボリンジャー:-1σ(25日)
48988.87　　ボリンジャー:-1σ(13週)
48987.65　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48883.50　　75日移動平均線
48537.70　　新値三本足陰転値
48364.94　　ボリンジャー:-3σ(25日)
48044.81　　均衡表雲下限(日足)
47778.97　　ボリンジャー:-2σ(13週)
46817.52　　26週移動平均線
46569.07　　ボリンジャー:-3σ(13週)
45962.89　　均衡表基準線(週足)
42997.91　　ボリンジャー:-1σ(26週)
42514.83　　200日移動平均線
39178.29　　ボリンジャー:-2σ(26週)
37338.41　　均衡表雲上限(週足)
35822.64　　均衡表雲下限(週足)
35358.67　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　83.48(前日82.47)
ST.Slow(9日)　　84.42(前日84.00)

ST.Fast(13週)　 75.63(前日67.71)
ST.Slow(13週)　 71.97(前日70.97)

［2026年1月5日］

株探ニュース