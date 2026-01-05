【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(5日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
58276.38 ボリンジャー:＋3σ(26週)
54456.76 ボリンジャー:＋2σ(26週)
53828.49 ボリンジャー:＋3σ(13週)
52618.59 ボリンジャー:＋2σ(13週)
52101.23 ボリンジャー:＋3σ(25日)
51832.80 ★日経平均株価5日終値
51478.51 ボリンジャー:＋2σ(25日)
51408.68 ボリンジャー:＋1σ(13週)
50855.80 ボリンジャー:＋1σ(25日)
50700.25 6日移動平均線
50645.20 均衡表転換線(日足)
50637.14 ボリンジャー:＋1σ(26週)
50338.51 均衡表基準線(日足)
50233.08 25日移動平均線
50198.78 13週移動平均線
50134.27 均衡表転換線(週足)
50111.59 均衡表雲上限(日足)
49610.37 ボリンジャー:-1σ(25日)
48988.87 ボリンジャー:-1σ(13週)
48987.65 ボリンジャー:-2σ(25日)
48883.50 75日移動平均線
48537.70 新値三本足陰転値
48364.94 ボリンジャー:-3σ(25日)
48044.81 均衡表雲下限(日足)
47778.97 ボリンジャー:-2σ(13週)
46817.52 26週移動平均線
46569.07 ボリンジャー:-3σ(13週)
45962.89 均衡表基準線(週足)
42997.91 ボリンジャー:-1σ(26週)
42514.83 200日移動平均線
39178.29 ボリンジャー:-2σ(26週)
37338.41 均衡表雲上限(週足)
35822.64 均衡表雲下限(週足)
35358.67 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 83.48(前日82.47)
ST.Slow(9日) 84.42(前日84.00)
ST.Fast(13週) 75.63(前日67.71)
ST.Slow(13週) 71.97(前日70.97)
［2026年1月5日］
株探ニュース