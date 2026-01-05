　1月5日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3042銘柄。東証終値比で上昇は1491銘柄、下落は1471銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが113銘柄、値下がりは107銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は155円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6548>　旅工房　　　　　　168.8　 +34.8（ +26.0%）
2位 <3186>　ネクステージ　　 3011.5　+230.5（　+8.3%）
3位 <3719>　ＡＩストーム　　　299.9　 +18.9（　+6.7%）
4位 <3681>　ブイキューブ　　　　148　　　+8（　+5.7%）
5位 <2181>　パーソルＨＤ　　　　304　 +14.9（　+5.2%）
6位 <2743>　ピクセル　　　　　　5.2　　+0.2（　+4.0%）
7位 <4572>　カルナバイオ　　　417.9　 +15.9（　+4.0%）
8位 <2983>　アールプラン　　　 2865　　 +95（　+3.4%）
9位 <3840>　パス　　　　　　　 59.9　　+1.9（　+3.3%）
10位 <9663>　ナガワ　　　　　　 6410　　+200（　+3.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1925>　大和ハウス　　　　 4290　　-941（ -18.0%）
2位 <8053>　住友商　　　　　 5105.2　-463.8（　-8.3%）
3位 <7033>　ＭＳＯＬ　　　　　 1228　　-101（　-7.6%）
4位 <6255>　エヌピーシー　　　　650　　 -51（　-7.3%）
5位 <2789>　カルラ　　　　　　　474　　 -21（　-4.2%）
6位 <6506>　安川電　　　　　　 4785　　-179（　-3.6%）
7位 <7264>　ＭＵＲＯ　　　　 1340.1　 -35.9（　-2.6%）
8位 <4679>　田谷　　　　　　　　244　　　-6（　-2.4%）
9位 <4564>　ＯＴＳ　　　　　　 20.5　　-0.5（　-2.4%）
10位 <9286>　エネクスＩＦ　　　54970　 -1330（　-2.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9983>　ファストリ　　　　57879　　+699（　+1.2%）
2位 <6902>　デンソー　　　　 2201.9　 +21.4（　+1.0%）
3位 <4324>　電通グループ　　 3411.5　 +26.5（　+0.8%）
4位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　 2007.4　 +15.4（　+0.8%）
5位 <5631>　日製鋼　　　　　 8093.7　 +61.7（　+0.8%）
6位 <6098>　リクルート　　　 9084.1　 +64.1（　+0.7%）
7位 <5706>　三井金属　　　　　18716　　+121（　+0.7%）
8位 <8601>　大和　　　　　　 1401.8　　+8.8（　+0.6%）
9位 <5233>　太平洋セメ　　　 3976.9　 +24.9（　+0.6%）
10位 <6724>　エプソン　　　　 2000.8　 +12.3（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <1925>　大和ハウス　　　　 4290　　-941（ -18.0%）
2位 <8053>　住友商　　　　　 5105.2　-463.8（　-8.3%）
3位 <6506>　安川電　　　　　　 4785　　-179（　-3.6%）
4位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　 7443.9　 -94.1（　-1.2%）
5位 <9503>　関西電　　　　　 2473.5　 -27.5（　-1.1%）
6位 <8002>　丸紅　　　　　　　 4404　　 -44（　-1.0%）
7位 <8331>　千葉銀　　　　　 1774.1　 -17.4（　-1.0%）
8位 <8697>　日本取引所　　　 1713.1　 -11.4（　-0.7%）
9位 <8031>　三井物　　　　　 4723.8　 -29.2（　-0.6%）
10位 <8308>　りそなＨＤ　　　 1544.6　　-8.9（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース