[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1491銘柄・下落1471銘柄（東証終値比）
1月5日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3042銘柄。東証終値比で上昇は1491銘柄、下落は1471銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが113銘柄、値下がりは107銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は155円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6548> 旅工房 168.8 +34.8（ +26.0%）
2位 <3186> ネクステージ 3011.5 +230.5（ +8.3%）
3位 <3719> ＡＩストーム 299.9 +18.9（ +6.7%）
4位 <3681> ブイキューブ 148 +8（ +5.7%）
5位 <2181> パーソルＨＤ 304 +14.9（ +5.2%）
6位 <2743> ピクセル 5.2 +0.2（ +4.0%）
7位 <4572> カルナバイオ 417.9 +15.9（ +4.0%）
8位 <2983> アールプラン 2865 +95（ +3.4%）
9位 <3840> パス 59.9 +1.9（ +3.3%）
10位 <9663> ナガワ 6410 +200（ +3.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1925> 大和ハウス 4290 -941（ -18.0%）
2位 <8053> 住友商 5105.2 -463.8（ -8.3%）
3位 <7033> ＭＳＯＬ 1228 -101（ -7.6%）
4位 <6255> エヌピーシー 650 -51（ -7.3%）
5位 <2789> カルラ 474 -21（ -4.2%）
6位 <6506> 安川電 4785 -179（ -3.6%）
7位 <7264> ＭＵＲＯ 1340.1 -35.9（ -2.6%）
8位 <4679> 田谷 244 -6（ -2.4%）
9位 <4564> ＯＴＳ 20.5 -0.5（ -2.4%）
10位 <9286> エネクスＩＦ 54970 -1330（ -2.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9983> ファストリ 57879 +699（ +1.2%）
2位 <6902> デンソー 2201.9 +21.4（ +1.0%）
3位 <4324> 電通グループ 3411.5 +26.5（ +0.8%）
4位 <1963> 日揮ＨＤ 2007.4 +15.4（ +0.8%）
5位 <5631> 日製鋼 8093.7 +61.7（ +0.8%）
6位 <6098> リクルート 9084.1 +64.1（ +0.7%）
7位 <5706> 三井金属 18716 +121（ +0.7%）
8位 <8601> 大和 1401.8 +8.8（ +0.6%）
9位 <5233> 太平洋セメ 3976.9 +24.9（ +0.6%）
10位 <6724> エプソン 2000.8 +12.3（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <1925> 大和ハウス 4290 -941（ -18.0%）
2位 <8053> 住友商 5105.2 -463.8（ -8.3%）
3位 <6506> 安川電 4785 -179（ -3.6%）
4位 <5714> ＤＯＷＡ 7443.9 -94.1（ -1.2%）
5位 <9503> 関西電 2473.5 -27.5（ -1.1%）
6位 <8002> 丸紅 4404 -44（ -1.0%）
7位 <8331> 千葉銀 1774.1 -17.4（ -1.0%）
8位 <8697> 日本取引所 1713.1 -11.4（ -0.7%）
9位 <8031> 三井物 4723.8 -29.2（ -0.6%）
10位 <8308> りそなＨＤ 1544.6 -8.9（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
