°ÂÅÄ¸²¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Ë¾×·â¡ªÇ¾Æâ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤À¤é¤±¡Ö»Å»ö¤¬¼ê¤ËÉÕ¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¸Â³¦ÆÍÇË¤Î¹ÈÇò¤Ë¥é¥ÖßÚÎö¡ÖËÜÊª¤ò¸«¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ÂÅÄ¸²¡Ê£µ£±¡Ë¤¬£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢Æ±Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·îÍË¡¢¸å£±£°¡¦£°£°¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î»£µÙ¤ò·Ð¤Æ¡¢£¶Æü¤«¤é¼ç±é¤Î¾¾²¼Æà½ï¡Ê£´£°¡Ë¡¢¶¦±é¤Îºù°æ¥æ¥¡Ê£³£¸¡Ë¡¢µÜÂôÉ¹µû¡Ê£³£±¡Ë¤é¤È»£±Æ¤òºÆ³«¤¹¤ë¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÍÊª¤òµó¤²¡¢Ë½Áö¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡°ÂÅÄ¤Ï¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¡£ºòÇ¯Ëö¤Î£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢¸Â³¦ÆÍÇË¤·¤¿°áÁõ¤Ç¶Ã¤«¤»¤¿½÷À¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢¡ÖÂç¤ß¤½¤«¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£ËÜÊª¤ò¸«¤¿¡£¤¢¤ì¤¬É½¸½¼Ô¤«¤È¡£¤³¤Î£´Æü´Ö¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤·¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°¦¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡»£±ÆºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¥»¥ê¥Õ¤òÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤éÂæËÜ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë²Ë¤â¤Ê¤¯¡×¤È¤½¤Ã¤Á¤Î¤±¤ÎÍÍ»Ò¡£°ìÊý¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤«¤é¡ÖËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤³¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÂæËÜ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¡×¤ÈÂæËÜ³Ð¤¨¤òËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤ÈÂ©´¬¤¤¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤Êª¤ä¿Í¤òÈ¯É½¡£¾¾²¼¤¬¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥ÞÌÌÇò¤¤¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¢ºù°æ¤Ï¡Ö¥·¥ã¥¯¥Æ¥£¥Þ¥Ã¥È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡¢µÜÂô¤Ï¡ÖÊÆ¹í¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ëÃæ¡¢°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª£²£°£²£¶Ç¯°µÅÝÅª¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ç¤¹¡££±·î¤À¤±¤É¤â¡ª¤â¤¦»Å»ö¤¬¼ê¤ËÉÕ¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¿©¤¤µ¤Ì£¤Ç²óÅú¡£¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤¤¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢ÇÒ¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¤È°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ºÊ¤¬°äÂÎ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿£±Ç¯¸å¤Ë»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÉ×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦½ê¤«¤éÊª¸ì¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£