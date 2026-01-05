タレントのマツコ・デラックス（52）が3日放送のTBS系「マツコの知らない世界 新春SP」（後9・00）に出演。かつて車中から見かけた“忘れられない光景”について語った。

番組では「鉄道マニア7名が大集結！新春・冬の列車旅SP」を特集。「いや〜私さ、今でも忘れられないのがさ」と切り出したマツコは、「新幹線ができる前に金沢に仕事で行った時、越後湯沢で（特急）はくたかに乗り換えて行ったんですよ」と振り返った。

そして「アレどこかはハッキリ覚えてないんだけど、北陸本線に入ってからだと思うけど」と前置きしながら、位置関係を説明。北陸本線と海に挟まれた場所に、道路と田んぼがあったといい、「そこの道路からちょっと離れたところに小屋があって」と話した。

続けて「農作業小屋なんだけど、その後ろで道路から身を隠すように、おばあちゃんが立ちションをしてた」と明かすと、一同は爆笑。「でもそこの農作業小屋を囲むように、北陸本線がずーっとカーブしてるのよ」と解説した。

そのため「おばあちゃん、特急が通ってる間、ずーっとケツを見られてて」と笑ったものの、「いやでも、その日本の原風景を見て、私は涙してしまったのよ」と告白。「それが今や、どこ通ってるか分からないぐらいトンネルだらけで」と嘆いた。

「（車中から）風景が見られなくてどうかと思いますよね」というマツコだったが、鉄道マニアの男性は「まあでも、雪が降ってもちゃんと動きますからね」とあっさり。マツコは「あいつは何らかのバックをもらってる」とツッコミ、笑いを誘っていた。