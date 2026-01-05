「大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）

横綱審議委員会（横審）による稽古総見が５日、東京・両国国技館の相撲教習所で行われ、横綱豊昇龍（２６）＝立浪＝が新大関安青錦（２１）＝安治川＝と相撲を取り、１０番で７勝３敗の内容で、苦手克服への手応えをつかんだ。

大関、横綱による申し合い。横綱大の里は加わらなかったが、琴桜には５勝２敗。この日参加した関取衆で最多の１７番で１２勝５敗。「上位陣とやっていい感じでできたと思います。動きを確かめて、いろいろ試しながら稽古ができました」とうなずいた。

昨年九州場所では本割、優勝決定戦ともに敗れた安青錦には、決定戦を含め４戦全敗。この日は序盤は相手の体を起こせず寄り切られる場面があるも、次第に調子を上げ、右を差して寄り切るなど最後は４連勝で締めくくった。

豊昇龍は「力が強いしスピードもある。そういう相手と稽古できたのは良かった。場所までにしっかりいい準備も進んでいるので、いい感じで行けると思います」と語った。帰りの車に乗り込む際に安青錦対策の進み具合を聞かれると「よし」と親指を立て、サムズアップポーズを披露。手応えを感じている様子だった。

八角理事長（元横綱北勝海）は「豊昇龍はスタミナがあるから最後勝っていたけれど。安青錦はスタミナがないよね」と語りつつ、「ようやく勝つイメージができたのかな。負けてる時しか見たことないからね」と横綱の巻き返しを期待していた。