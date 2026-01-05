È¢º¬5¶è¤ÎÍâÄ«¡¢ÀÄ³ØÂç¡¦¹õÅÄ¤¬1Ç¯À¸¤Ëµ¤¸¯¤¤¡Ö²¶¤ÎÍú¤¯¡©¡×¡¡ÉñÂæÎ¢¤ÇÍ¥¤·¤¤¹ÔÆ°¡ÖÊ¬¸ü¤¯¤Í¡©¡×
Âè102²óÈ¢º¬±ØÅÁ
¡¡Âè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ï3Æü¡¢ÀÄ³ØÂç¤¬Âç²ñ¿·¤È¤Ê¤ë10»þ´Ö37Ê¬34ÉÃ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³9ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Á°Æü¤Î±ýÏ©5¶è¤Ç¾×·â¤ÎÂçµÕÅ¾¤ò±é¤¸¤¿¹õÅÄÄ«Æü¡Ê4Ç¯¡Ë¤Ï¡¢6¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿1Ç¯À¸¡¦ÀÐÀî¹Àµ±¤ËÍ¥¤·¤¤¹ÔÆ°¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¼ãÎÓ¹¨¼ù¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿1»þ´Ö9Ê¬11ÉÃ¤ò1Ê¬55ÉÃ¹¹¿·¤·¡¢ÂçµÕÅ¾¤Î±ýÏ©Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¹õÅÄ¡£ÉüÏ©¤Î¥¹¥¿¡¼¥È6¶è¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÀÐÀî¤¬¡¢Ê¬¸ü¤¤¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ÇÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¡ÖÊ¬¸ü¤¯¤Í¡©²¶¤Î¤³¤ìÍú¤¯¡©¡×¤ÈÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¼«¿È¤Î¹õ¤¤¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤òÃ¦¤®¡¢¼êÅÏ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾Á°¡¢Âß¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÀÐÀî¤¬¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤òÃ¦¤°¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¹õÅÄ¤¬Íú¤¤¤¿¡£
¡¡3Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö´°Á´Ì©Ãå¡ª¡¡È¢º¬±ØÅÁ 204Âæ¤Î¥«¥á¥é¤¬¤È¤é¤¨¤¿´¿´î¤ÈÎÞ¤ÎÉñÂæÎ¢¡×¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¤³¤Î¾ìÌÌ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢X¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ë¿´¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¸åÇÚ»×¤¤¤ÇÍ¥¤·¤¤ÀèÇÚ´¶¡×¡Ö¥¸¥ã¡¼¥¸¤«¤é¤â¥Ñ¥ï¡¼¤òÍ¿¤¨¤ë¡ª¡×¡ÖÀèÇÚ¤½¤ì¤âºòÆüÁö¤Ã¤¿¹õÅÄ¤¯¤ó¤«¤é¥¸¥ã¡¼¥¸¼Ú¤ê¤ë1Ç¯À¸6¶è¤ÎÀÐÀî¤¯¤ó¶¯¤¤¾Ð¡×¡ÖÀÐÀî¤¯¤ó¤¬Ã¦¤¤¤À¥º¥Ü¥ó¤ò¹õÅÄ¤¯¤ó¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÍú¤¤¤Æ¤ó¤ÎÇú¾Ð¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍú¤¤¤Æ¤ë¥º¥Ü¥ó¤òÃ¦¤¤¤ÇÂß¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¹õÅÄÄ«Æü¤¯¤ó¤¬ÌÌÇò¤¤w¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤¤¤è¡×¤ÈÍê¤ì¤ë¼ç¾¤«¤é¥Ï¥°¤â¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢ÀÐÀî¤Ï2°Ì¤È¤Îº¹¤ò¹¤²¤ë²÷Áö¡£57Ê¬15ÉÃ¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë