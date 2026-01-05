ゾルディック家の一番くじ「HUNTER×HUNTER ZAOLDYECK FAMILY」5月発売 - ラストワン賞はミケが登場!
バンダイスピリッツは、「一番くじ HUNTER×HUNTER ZAOLDYECK FAMILY」(1回850円)を2026年5月22日より順次発売することを発表した。取扱店はセブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗など。1月5日には、B〜E賞とラストワン賞の内容が公開されている。
○B賞 ゼノ=ゾルディック MASTERLISE(全1種)
○C賞 シルバ=ゾルディック MASTERLISE(全1種)
○D賞 キルア=ゾルディック MASTERLISE(全1種)
○E賞 アルカ=ゾルディック/ナニカ MASTERLISE(全2種・選べない)
○ラストワン賞 ミケ MASTERLISE EXTRA(全1種)
(C)P1998-2026 (C)V・N・M
