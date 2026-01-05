アニメ『かぐや様は告らせたい』完結編となる完全新作劇場版制作決定＆特報解禁
アニメ『かぐや様は告らせたい』シリーズの完結編の制作が決定いたしました。原作者・赤坂アカによる完全書き下ろし原案にて鋭意制作中であることが明かされ、特報が解禁された。
【動画】完全新作で制作！ 劇場版アニメ『かぐや様は告らせたい』完結編特報
原作者の赤坂アカは「かぐや様はたくさんの人と作り上げた、人と物を作る楽しさに気づくきっかけをくれた作品でした。アニメチームの皆様とはずっと、アニメ化ではなく、『皆で作るまだ誰も見た事のない、完全な新作』が出来たらという思いがずっとあり、その話をすると現場の方々も、それはやりましょうと言ってくださいました。だいたい四年くらい前の話です。それからずっと、どんな話がいいだろうと考えていました。一度は閉じた物語に、どんな蛇足を足してやろうかなと。めちゃくちゃ恐くもあり、楽しくもある時間です。そしてある時、一つのアイディアが浮かびました。その瞬間、これしかないと思いました。それと同時に、うわぁこれアニメチームは大変だろうなぁと思いました」とコメント。
「かぐや様は告らせたいという作品を、足掛け8年くらいやってきて今になってこんなチャレンジをさせられて、皆さん頭を抱えていると思いますが、まあたぶん最後だろうし、ちょっと位無茶振りのボール投げても許してくれると信じています。それくらいはこのチームを信頼しています。新しいけど、懐かしい。そんな完全新作の、きっと一番最後のかぐや様をお届けできたらと思います」とメッセージを寄せている。
また、12月31日より順次放送されたテレビアニメ『かぐや様は告らせたい 大人の階段』のエンディングテーマが、四宮かぐや（CV.古賀葵）の「赤と青」であることが明らかに。
かぐや役の古賀は「オープニングに続きエンディングにも関わらせて頂けるなんて、、ありがとうございます…！ ここでかぐやが歌うということの意味をしっかり考えて、取り組ませていただきました」と感謝の言葉を。
「初めて曲を聴いたとき、包み込まれる様な優しい曲調が印象的で、かぐやがこれを歌うってどんな感じだろうという気持ちでした。曲の趣旨をご説明頂いた際に、これまでとはちょっと違うかぐやをみせたいと仰っていだいたので、“大人”というところを踏まえ、アルバムのページをめくるような、思い出を振り返るような感覚で歌わせていただきました。ぜひ、たくさん聴いて一緒にかぐや様の思い出を振り返ってもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします」とコメントしている。
テレビアニメ『かぐや様は告らせたい 大人への階段』は、Prime Videoにて配信中。
