◆全国高校ラグビー▽準決勝 桐蔭学園２４―２１大阪桐蔭（５日・花園）

準決勝第２試合は、桐蔭学園（神奈川第１）が大阪桐蔭（大阪第３）を破り、史上６校目の３連覇に王手をかけた。

前半、桐蔭学園がＷＴＢ鈴木豪（３年）の先制トライなど、２トライを奪い、１０―０で折り返した。

後半、大阪桐蔭はＷＴＢモレノ経廉サンダー（３年）のトライ（Ｇ）で反撃の口火を切る。さらに、モレノのキックで敵陣ゴール前まで迫ると、ゴール前ラインアウトからモールを組み、ロック冨永竜希（２年）が逆転トライ（Ｇ）。１４―１０と試合をひっくり返した。

だが、桐蔭学園は密集からプロップ喜瑛人（よし・あきと、３年）が中央へ再逆転のトライ（Ｇ）。１７―１４と再度リードした。

大阪桐蔭は終盤、ＦＢ吉川大惺（２年）が右すみへ逆転トライ。自らゴールキックも決め、２１―１７とした。

しかし、桐蔭学園はロスタイムに密集から喜が決勝トライ（Ｇ）。２４―２１で激戦を制し、３大会連続の決勝進出。大会初の大阪３代表からの勝利も達成した。

第１試合は京都成章が３８―１９で東福岡を破り、５大会ぶり決勝進出。７日の決勝は、桐蔭学園と京都成章が争う。