ミュージシャンでタレントのDAIGOが4日、自身のインスタグラムを更新。同日スタートしたNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」に斎藤義龍役で出演したことを振り返った。



【写真】ちょんまげ＆ヒゲでウィッシュ！ポーズも決まってます

「豊臣兄弟に出演させていただきました！」と投稿。「いろんな感想があって嬉しかった！」と記し、「誰かわからなかった、声出すとDAIGO、意外とよかった、競馬の予想外した時の怒ったDAIGOなど多数！」と反響があったことを明かした。



「斎藤義龍としての大河はもう出番はありませんがめちゃ面白かったので最後までみたい！主演の仲野太賀さんともパチリ！」とつづり、豊臣秀長役の仲野との2ショットやちょんまげにヒゲをたくえわた役の姿でウィッシュ！ポーズを決める写真などを掲載。



「ありがとうございました！」と締め、ハッシュタグで#豊臣兄弟、#手袋、#ロック、#大河俳優、#妻と練習しました、と添えた。



フォロワーからは「とってもお似合いでした！」、「本当に気がつかなかった！」や「大河で夫婦共演みたい」と妻で女優の北川景子との共演を望む声もあった。



（よろず～ニュース編集部）