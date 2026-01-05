今日5日は北海道や東北の日本海側、北陸を中心に雪雲が流れ込んでおり、積雪の増加している所があります。明日6日にかけても、日本海側では降雪量が多くなる見込みで、吹雪や積雪による交通への影響や、なだれ、落雪などに注意が必要です。

日本海側で積雪増加 引き続き大雪に注意・警戒

今日5日、日本付近は冬型の気圧配置となっており、北海道から北陸にかけての日本海側を中心に雪雲が流れ込んでいます。積雪が増加している所もあり、今日5日の午前6時と午後3時の積雪の深さを比べると、酸ケ湯(青森)では261センチから273センチに増加、秋田空港では18センチから30センチに増加、白馬村(長野)では5センチから19センチに増加しています。西日本の日本海側は雪よりも雨の降っている所が多いですが、標高が高い大山(鳥取)のような所では80センチ以上の積雪をキープしています。





日本付近を気圧の谷が通過したあと、明日6日にかけては、さらに冬型の気圧配置が強まる見込みです。東北の日本海側や北陸を中心に降雪量が多くなり、大雪となる恐れがあります。予想よりも上空の寒気が強まったり、同じ所に雪雲がかかり続けた場合、警報級の大雪となる可能性もあります。吹雪や積雪による交通への影響に注意するとともに、積雪の多い地域では、なだれや屋根からの落雪などにも注意してください。

北海道〜北陸は明日6日にかけて道路に影響

北海道、東北、北陸の道路は、明日6日にかけても吹雪や積雪による影響を受ける所があるでしょう。7日(水)にいったん影響が小さくなる時間帯もありますが、北海道では7日(水)午後から、東北と北陸は8日(木)から、再び影響が大きくなる見込みです。関東甲信では、8日(木)に次第に影響が大きくなるでしょう。

東海〜四国 8日頃から再び影響の可能性が高まる

東海と近畿、中国地方の道路では、明日6日も影響の出やすい状態が続くでしょう。中国地方の道路では雪による影響の大きい所がある見込みです。7日(木)は、いったん影響のなくなる時間帯もありますが、8日(木)は冬型の気圧配置となって、日本海側を中心に雪が降るため、再び道路への影響が大きくなる所がある見込みです。8日(木)は強い冬型となるため、四国にも影響が及ぶ可能性があります。

雪道の運転 注意するポイントは?

雪道で、車を運転する場合は、スノータイヤを装着し、急発進、急停車にならないよう、普段よりもゆっくり慎重に運転してください。車間距離は普段の倍以上とりましょう。トンネルの出入り口や橋の上などは路面が凍結しやすいため、特に注意が必要です。通行止めや渋滞の情報をあらかじめ確認してから出かけましょう。



2輪車(バイクや自転車)は転倒のおそれが非常に高いため、運転しないでください。公共交通機関を利用する場合は、間引き運転や減速運転により、普段より時間がかかり、混雑することが予想されます。運行情報や迂回ルートを確認してから行動してください。