¥ß¥¹¥É¡ß¥´¥Ç¥£¥Ð¡ÈÂè2ÃÆ¡ÉÈ¯Çä¡¡¥´¥Ç¥£¥Ð¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¡×¡¢¥ß¥¹¥É¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Á´5¼ï
¡¡¥À¥¹¥¥ó¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡Ë¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥´¥Ç¥£¥Ð¡×¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡ÖMister Donut¡ßGODIVA¡×Á´5¼ï¤ò¡¢1·î9Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥»¥Ã¥È¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡ª¡¡¥ß¥¹¥É¡ß¥´¥Ç¥£¥ÐÂè2ÃÆ¾¦ÉÊ¤ò¤â¤Ã¤È¡ª
¡¡Î¾¼Ò¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë°ú¤Â³¤¡¢2²óÌÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢ÁÏ¶È55¼þÇ¯¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È100¼þÇ¯¤Î¥´¥Ç¥£¥Ð¤¬¤È¤â¤Ë»Å¾å¤²¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡5¼ï¤Ï¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ³«È¯¤·¤¿¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥Ä ¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥Ä ¥×¥é¥ê¥Í¡×¡Ê¤È¤â¤Ë352±ß¡¢°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¤ò´ð¤Ë¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¤È³«È¯¤·¤¿À¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥ÁÀ¸ÃÏ¤Î¡ÖÀ¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¡Ê275±ß¡Ë¡¢¡ÖÀ¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥¥ã¥é¥á¥ë¥×¥é¥ê¥Í¡×¡Ê297±ß¡Ë¡¢¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î¤è¤¦¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¡Ö¥É¥¥¥·¥ç¥³¥é¥Ñ¥¤¡×¡Ê374±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£
¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥Ä ¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Î¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤Ë¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¡¢¥Á¥ç¥³¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥Õ¥ì¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¤È¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥Ä ¥×¥é¥ê¥Í¡×¤Ï¡¢¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤Ë¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥×¥é¥ê¥Í¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¡¢¥Á¥ç¥³¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥í¡¼¥¹¥È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥Á¥ç¥³¥¯¥é¥ó¥Á¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤Ã¤È¤ê¡¢¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤ÎÀ¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥ÁÀ¸ÃÏ¤Ë¥·¥ç¥³¥éÉ÷Ì£¤Î¥°¥ì¡¼¥º¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤ò¤¢¤·¤é¤¤¾åÉÊ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥¥ã¥é¥á¥ë¥×¥é¥ê¥Í¡×¤Ï¡¢À¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥ÁÀ¸ÃÏ¤Ë¥¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥×¥é¥ê¥Í¥Û¥¤¥Ã¥×¤ò¥µ¥ó¥É¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤È¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥É¥¥¥·¥ç¥³¥é¥Ñ¥¤¡×¤Ï¡¢¥Ó¥¿¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë2¼ï¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¯¥ê¡¼¥à¤òÊñ¤ó¤À¥·¥ç¥³¥é¥Ñ¥¤¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»Å¾å¤²¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÀìÍÑ¤Ç¡¢¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥Ä ¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¡Ö¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥Ä ¥×¥é¥ê¥Í¡×¡ÖÀ¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¡ÖÀ¸¥·¥ç¥³¥é¥Õ¥ì¥ó¥Á ¥¥ã¥é¥á¥ë¥×¥é¥ê¥Í¡×³Æ1¸Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖMister Donut¡ßGODIVA ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥»¥Ã¥È¡×¡Ê1450±ß¡Ë¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â2·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£