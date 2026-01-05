昨年12月、カカオ・ネイバー・KT・サムスン電子などを爆破するという脅迫文が相次いで掲示された事件と関連し、警察が10代の男を有力な容疑者として特定し、捜査を進めている。

京畿（キョンギ）南部警察庁は5日の定例記者懇談会で「脅迫文の作成者に挙がった人物は3人で、陳述などを通して追加で確認された1人まで計4人を相手に捜査している」と明らかにした。

このうち大統領を詐称した事例を除いた3人は10代の青少年で、「名義盗用被害者」と主張している。

問題の脅迫文は昨年12月15日から23日までカカオ顧客センター掲示板とKTオンライン申請窓口などに計11件が掲示された。作成者はそれぞれ自身を「大邱（テグ）高校退学者」「光州（クァンジュ）の中学校在学生」などと紹介し、「爆発物をすでに設置した」と脅迫する内容を書いた。

警察は容疑者らがオンライン上で知り合った状況を確認し、別の10代の男1人を核心容疑者とみて具体的な容疑について調べている。

警察の関係者は「脅迫文がすべてスウェーデン・スイス・ポーランドなど海外のIPアドレスを通じて接続されたことが明らかになった」とし「VPNを利用した掲示とみて捜索差押許可状などの手続きを進行中」と説明した。

カカオは事件直後、VPNを通した海外接続掲示文遮断措置を取った。それ以降、脅迫文の掲示はない。

警察は現在確保したIP記録と対話内訳を中心に捜査を継続し、国内外捜査協力を通した追加追跡も検討している。