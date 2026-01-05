同じ日、LGエレクトロニクスもラスベガスのフォンテーヌブローホテルで新製品公開行事「ザ・プレビュー」を開き、2026年型テレビラインナップを公開した。次世代ウォールペーパーテレビ「LG OLED evo W6」は厚さ9ミリ台の超スリムデザインを具現した。鉛筆1本の厚さにスピーカーまで内蔵したオールインワン（All−in−One）製品で壁に完全に密着するのが特徴だ。

世界で初めて4K・165ヘルツ走査率映像とオーディオを損失と遅延なく伝送する無線伝送技術が適用され、テレビと外部機器のケーブル連結なく無線環境で高画質コンテンツとゲームを楽しむことができる。セットトップボックスなど周辺機器を連結する「ゼロコネクトボックス（Zero Connect Box）」は従来の無線テレビ比で大きさを35％減らした。

2026年型LG OLED evo W6のラインナップにはLGのテレビ専用高性能AIチップ「第3世代アルファ11 AIプロセッサ」が入った。画面の明るさを最大限に引き上げ、反射率は最小化した。今年の新製品の画面の明るさは一般OLEDテレビ比で最大3．9倍高く、LGのOLEDテレビ史上最高水準だ。業界で初めてグローバル試験・認証機関Intertekの「リフレクション（reflection・光反射）フリープレミアム」認証を受けた超低反射ディスプレーも搭載した。

テレビを通じたAI経験もさらに強化した。2026年型LGテレビに搭載される独自スマートテレビプラットホームウェブOS26には従来のマイクロソフトCopilotのほか、グーグルGeminiを追加し、個人向けAI機能を高度化した。

LGエレクトロニクスの朴亨世（パク・ヒョンセ）MS事業本部長（社長）は「13年間蓄積したOLED技術力と無線伝送技術にフォームファクター革新を融合したウォールペーパーテレビW6をはじめ、より一層進化したLG OLED evoを通じてグローバル顧客に最も革新的な視聴経験を提供する」と話した。