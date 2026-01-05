「すべての製品群とサービスに人工知能（AI）を適用し、AI経験の大衆化をリードする」。

4日（現地時間）、米ラスベガス。「消費者家電ショー（CES2026）」の公式開幕を控えて開かれた記者懇談会で、盧泰文（ノ・テムン）サムスン電子社長はこのように明らかにした。ウィン（Wynn）ホテルに準備されたサムスン電子の単独展示館で開かれた今回の新製品発表行事には、世界メディア・企業関係者およそ1500人が参加した。

サムスンは今年、製品全般にわたりAI機能を高度化するというビジョンを明らかにした。盧社長はAI経験大衆化のために4つの実行戦略を紹介した。▼開放型協業による顧客の選択権拡大▼オンデバイス・クラウドAI間の効果的結合によるAIサービス最適化▼一貫性あるAI経験の提供▼強力なセキュリティーとAIの信頼強化を挙げた。

この日、サムスンはテレビ専用AIプラットホーム「ビジョンAIコンパニオン（companion）」を試演し、技術の成果を知らせた。例えば映画視聴中にロケ地や背景音楽など気になる点を質問すればすぐに返答を受けることができる。

中国企業の攻勢が強まる中、テレビの画質はさらに高めた。2026年型テレビラインナップは業界で初めて次世代HDR（High Dynamic Range）標準「HDR10＋アドバンスド」を適用する。HDRは暗い部分をより暗く、明るい部分をより明るくすることで鮮明で生き生きとした画面を具現する技術だ。従来のHDR10＋より進化したバージョンを搭載し、明るさ・色・明暗比・モーション処理など画質経験全般を高めたという説明だ。

生活家電（DA）部門はAI家電を通じた「家事解放」を目標にした。グーグルの最新AIモデルGeminiが搭載された「ビスポーク（Bespoke）AIファミリーハブ」冷蔵庫では食材料を基盤に料理法を推薦する「きょう何を食べる？」機能と、1週間の食材料使用を分析して食生活リポートを提供する「フードノート」機能を活用できる。2026年型「ビスポークAIスチーム」ロボット掃除機は床の透明な水まで認識する。

サムスンは家電を越えて健康管理領域でもAIの役割を拡大するという構想を提示した。特にモバイル・ウェアラブル機器を利用して睡眠記録と歩行速度、指の動きなど生体信号と行動パターンを分析し、認知能力低下を感知する脳健康技術を初めて紹介した。