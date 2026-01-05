2025年9月から12月にかけて、経済専門家や作家をかたるLINEアカウントを登録した山形市の男性が投資詐欺で1700万円の被害にあっていたことがわかりました。



山形県警によりますと、山形市に住む40代の男性は2025年9月、インスタグラムで株式に関する広告をクリックし女性経済専門家をかたるLINEアカントを登録しました。すると、投資の先生を名乗る男性名のアカウントを紹介され、招待されたLINEグループで株価の情報を教えられました。

しばらくして、暗号資産投資の無料体験を勧められ、ダンロードしたアプリ内で投資をしてみたところ、利益が出ているようにみえていました。そのため、暗号資産取引所の担当を名乗るLINEアカントから指定された口座に9回にわたり計887万円を振り込んだということです。男性が利益を引き出そうとしたところ、口座が凍結されたといわれたため、警察に相談し被害が発覚しました。



男性はほかにも作家を名乗るLINEアカウントに登録し、投資のLINEグループに招待されて投資を勧められ6回にわたり880万円を振り込んでいました。１件目の被害を警察に相談したところ、この件も詐欺被害だとわかたということです。



