まん丸フォルムのプー、ティガー、クリストファー・ロビン！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 ぽちゃちま ぬいぐるみ
セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 ぽちゃちま ぬいぐるみを紹介します☆
セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 ぽちゃちま ぬいぐるみ
登場時期：2025年12月25日(木)より順次
サイズ：全長約11×11×15cm
種類：全3種（プー、ティガー、クリストファー・ロビン）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガオリジナルのデザインの”ぽちゃちま”シリーズに、ディズニーの『くまのプーさん』が登場。
「プー」「ティガー」「クリストファー・ロビン」が、持ち主に愛を注がれすぎて「ぽちゃ」っとまん丸くなったぬいぐるみになっています！
丸みのあるシルエットがかわいらしく、ハートマークが刺繍された後ろ姿もキュート。
自分のそばに小さいからだで「ちま」っと座り、いつでも寄り添う存在です☆
プー
ぽっちゃり丸みのある姿になった「プー」
ちまっとした座りポーズが愛らしく、ほんのりピンク色に染まったほっぺがポイントです！
ティガー
トラのぬいぐるみ「ティガー」も、キュートな「ぽちゃちま」姿に☆
体のしま模様もしっかり再現されています。
クリストファー・ロビン
100エーカーの森に住む仲間だけでなく、「プー」と仲良しの「クリストファー・ロビン」もラインナップ。
ぽっちゃりした姿で座るポーズがかわいらしく、「プー」たちと並べたくなるぬいぐるみです！
「ぽちゃ」っとした丸い姿で「ちま」っと座る、かわいいぬいぐるみシリーズに『くまのプーさん』が仲間入り。
セガプライズのディズニー『くまのプーさん』 ぽちゃちま ぬいぐるみは、2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
