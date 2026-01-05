セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 ぽちゃちま ぬいぐるみを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 ぽちゃちま ぬいぐるみ

登場時期：2025年12月25日(木)より順次

サイズ：全長約11×11×15cm

種類：全3種（プー、ティガー、クリストファー・ロビン）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガオリジナルのデザインの”ぽちゃちま”シリーズに、ディズニーの『くまのプーさん』が登場。

「プー」「ティガー」「クリストファー・ロビン」が、持ち主に愛を注がれすぎて「ぽちゃ」っとまん丸くなったぬいぐるみになっています！

丸みのあるシルエットがかわいらしく、ハートマークが刺繍された後ろ姿もキュート。

自分のそばに小さいからだで「ちま」っと座り、いつでも寄り添う存在です☆

プー

ぽっちゃり丸みのある姿になった「プー」

ちまっとした座りポーズが愛らしく、ほんのりピンク色に染まったほっぺがポイントです！

ティガー

トラのぬいぐるみ「ティガー」も、キュートな「ぽちゃちま」姿に☆

体のしま模様もしっかり再現されています。

クリストファー・ロビン

100エーカーの森に住む仲間だけでなく、「プー」と仲良しの「クリストファー・ロビン」もラインナップ。

ぽっちゃりした姿で座るポーズがかわいらしく、「プー」たちと並べたくなるぬいぐるみです！

「ぽちゃ」っとした丸い姿で「ちま」っと座る、かわいいぬいぐるみシリーズに『くまのプーさん』が仲間入り。

セガプライズのディズニー『くまのプーさん』 ぽちゃちま ぬいぐるみは、2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post まん丸フォルムのプー、ティガー、クリストファー・ロビン！セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 ぽちゃちま ぬいぐるみ appeared first on Dtimes.