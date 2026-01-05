「僕は戻りたい」育成から這い上がったチェコ人助っ人が告白　不運に苛まれた巨人時代の“財産”と日本野球「練習は長くてハード」

育成契約から支配下まで成り上がったフルプ。彼が語る巨人時代とは――(C)産経新聞社

客観的に見れば、大成したわけではなかった。しかし、世間の耳目を集めた日本での挑戦は、チェコ人スラッガーにとってかけがえのない財産となった。

「誰にも奪うことのできない経験だ」

【動画】佐々木朗希からの快打！ 「チェコのジャッジ」フルプの打撃シーン

そう、母国メディア『Milujeme Baseball』のインタビューで自らのNPBキャリアを振り返ったのは、昨年10月まで巨人に在籍していたマレク・フルプだ。2024年9月に育成契約を締結し、「チェコのジャッジ」の異名で、注目を集めた26歳だがしかし、わずか約1年半で自由契約の憂き目に遭った。

巨人との契約前までは、米独立リーグのレイク・カントリー・ドックハウンズでプレーしていたフルプ。23年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でブレイクを果たし、スカウトの目に留まっていたという東欧の大砲は、日本球界から舞い込んだオファーに「こんな話が来るとは思わなかった」と歓喜。育成契約にも「日本では外国人選手には限界があり、自分もいずれは数少ない一人になる」と覚悟を持って挑んだ。

実際、ファームでの成績は上々だった。73試合に出場して、打率.273、4本塁打、31打点、長打率.406、OPS.736を記録。そして7月には支配下契約を獲得し、期待は高まった。ただ、出場2試合とチャンスの限られた1軍では、デビューから2試合目で左手有鈎骨骨折。スイングした際の不運なアクシデントに見舞われ、目立った成績は残せず……。本領を発揮する間もなかった。

打率.000――。成果は上げられなかった。それでもフルプにとって日本での経験は、人生の糧となったという。『Milujeme Baseball』で「練習は長くてハードだった」と語った26歳は、こう明かしている。

「電車に乗るために毎朝6時には起きていたよ。僕は東京の中心部に住んでいたから、練習場に行くまでに1時間近くかかったんだ。それで7時半に朝食を取って、8時にはもうストレッチしていた。日本の練習は（アメリカに比べて）ハードだ。4日連続で練習して、1日休み。それを繰り返していく。初めて“ペッパー（トスバッティングとゴロ捕球を同時に行う練習）”もやったんだ。僕はやったことがなかったから、混乱して、彼らの頭の上に打ってしまったよ」