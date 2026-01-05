プロ野球・巨人の森田駿哉投手が5日、ジャイアンツ球場で報道陣の取材に応じ、同学年の岡本和真選手のブルージェイズ入りを祝福しました。

「なんか普通に打ちそうですよね。こっちと変わらないぐらい打ちそうです。ホームランとかはわかんないんですけど。やっぱり率も残せそうですし、守備がうまいんで。なんか1年間通してずっと出そうな。メジャー行ったことないんでわかんないですけど・・・ブルージェイズ、今年のワールドシリーズにも出た強いチームだと思うんで、すごいなと思います」

森田投手と岡本選手は侍ジャパンでも一緒に戦った仲。森田投手が巨人入りしたときも、高校で一緒に戦ったときも岡本選手への印象はずっと変わらないといいます。

「ジャイアンツの4番とか、プレッシャーとか感じてると思うんですけど、あんまりそれを表に出さない感じは、すごいなと。プレーも安心感もありますし、チャンスだったら1本打ってくれるなっていう、なんか期待感もすごいあったなと。それが和真なんだなと感じます」

ゲレーロJr.やバーガーなどの強打者が居並ぶブルージェイズでもしっかりなじめるだろうと太鼓判。「どこでもなんかスーッて一緒になんか楽しんでそう」と笑うと、テレビで岡本選手を見る楽しみが増えたと続けました。