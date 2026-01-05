銀座コージーコーナーは、1月5日から、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で「ティラミスミルクレープ」「シフォン（ティラミス）」を販売する。

イタリア生まれのスイーツはいくつもあるが、中でも日本に定着したスイーツとしてなじみ深いのが「ティラミス」。コーヒーとココアのほろ苦さに、まろやかなマスカルポーネチーズクリームが調和した味わいは、多くの日本人の味覚に合致した。

今回はそんなティラミスの味わいを人気の“ミルクレープ”と“シフォンケーキ”にアレンジした。どちらにも、酸味が少なくコクのある北海道産マスカルポーネを使用し、上品な味わいに仕上げている。

「ティラミスミルクレープ」は、幾重にも重ねたクレープの食感と、甘さとほろ苦さのグラデーションを味わってもらいたい一品とのこと。「シフォン（ティラミス）」は、コーヒー風味のふんわりスポンジとチーズホイップクリームの調和を楽しんでほしいという。ティラミス好きには、タイプの異なる2つのティラミスケーキの食べ比べもおすすめだという。



「ティラミスミルクレープ」は、イタリア発祥のスイーツ「ティラミス」の味わいをイメージしたミルクレープ。北海道産マスカルポーネを使用したチーズクリームとクレープ皮、コーヒーシロップをしみ込ませたココアスポンジを丁寧に重ねた。濃厚でクリーミーな甘さと、ほろ苦さの絶妙な味のグラデーションを楽しんでほしいという。



「シフォン（ティラミス）」は、イタリア発祥のスイーツ「ティラミス」の味わいをイメージしたシフォンケーキ。北海道産マスカルポーネを使用したチーズホイップクリームを、ふわふわのコーヒー風味シフォンスポンジでサンドした。濃厚ながらも軽やかな甘さと、ほろ苦さの絶妙な味わいを、ふんわり食感のシフォンで楽しんでほしいという。

ティラミスミルクレープ：518円

シフォン（ティラミス）：421円

（すべて税込）

［発売日］1月5日（月）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp