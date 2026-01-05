松屋フーズは、今年に60周年を迎える。その節目を祝し、1月5日15時から、毎日15時〜翌5時までの時間限定で、対象メニューの注文で「生野菜」を50円引きの100円で販売する。

松屋フーズでは「みんなの食卓でありたい」というスローガンをもとに、日常の食に寄り添う味づくりを大切にしている。長年変わらぬ味で消費者から好評を得ている「松屋のフレンチドレッシング」。このフレンチドレッシングはこだわりの“生ドレッシング”ならではのフレッシュな味わいが特徴とのこと。このキャンペーンの機会に“変わらぬ美味しさ”を楽しんでほしいという。

キャベツは寒さの中で凍結を避けるため、葉の中に糖を蓄える性質がある。そのため冬は甘みを感じやすく、シャキッとしたおいしさが引き立つ一番の季節となる。この時期ならではの“冬のキャベツのおいしさ”を、松屋の生野菜で楽しんでほしい考え。

対象メニューは、牛めし、丼、カレー類（定食、朝定食、ロカボメニュー、おこさまメニュー、サイドメニューは対象外）となる。対象メニューは松屋公式HP、アプリで確認できる。

［開始日］1月5日（月）

※実施期間中、毎日15時〜翌5時までの時間限定

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp