お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはら（56）が5日、MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYOUはこれから！Everyday」（月〜金前10・00）に出演。昨年大みそかの「NHK紅白歌合戦」について語った。

あいはらは「去年の年末の話していいですか」と語り出し「紅白、見られました？」と話題が紅白歌合戦に移った。

そこで「いろんな問題ありますけども、郷（ひろみ）さんが去年で卒業なんです。確かに歌の尺は若干長かったし、今までみたいに廊下で暴れるとか、踊り場で楽しい芸人さんたちとヤンチャするみたいなんじゃなくてしっかりステージで歌ったところはNHKさん評価しますけども…。トリで良かったんじゃないかなって」と今回の紅白を最後に卒業すると表明していたからこそ、郷ひろみが大トリを務めるべきだったのではと個人的見解を口にした。

その上で「ミセス（Mrs. GREEN APPLE）さんが通常メンバーで大トリ、あれはあれでめちゃくちゃ良かった」とし「別に松田聖子さんの最後が悪いとは言いません。でも唐突な意味なかったですか？何かの布石があったりとか…ファンの方はうれしかっただろうし、僕も良いんですよ」と“究極の大トリ”を飾った松田聖子にも異論はないとした。

それでも「あの枠は郷さんでも…」と指摘。この意見には共演者の武川智美MBSアナウンサーも「私も思います。特にそれで終わり、卒業するから」と同調した。

あいはらは「この声があんまりね、巷から聞こえてこない。僕ぐらいは大きい声で言っておかないと。郷さんの（紅白出場の）最後は大トリで締めるべきやったんちゃうかなって強く思いました」と再度、意見。「それでも松田聖子さんが歌ってる後ろでですよ。にこやかにペンライト振ってる郷さんって素敵やなって」と最後まで郷ひろみは格好良かったと称えた。