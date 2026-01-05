¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëKITCHEN¡×¤«¤é¸ÖÅÄ¶ÕÌé¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤Î¡ÖËãíå¥Á¡¼¥ºÆù¤Þ¤ó¡×¡¦¡Ö¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¡×¤òÈ¯Çä
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë5¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ëKITCHEN¡×¤«¤é¡¢¡È»ÍÀîÎÁÍý¤Îµð¾¢¡É¡¢¸ÖÅÄ¶ÕÌé¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤Î¤â¤È³«È¯¤·¤¿¡ÖËãíå¥Á¡¼¥ºÆù¤Þ¤ó¡×¤ò1·î6Æü¤«¤é¡¢¡Ö¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¡×¤ò1·î13Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÌó1Ëü6400Å¹¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¸ÖÅÄ¶ÕÌé¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃæ²ÚÎÁÍý¿Í¤Ç¡¢²ÐÆéÀìÌçÅ¹¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¥Û¡¼¥ë4000¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤äÁÏºîÃæ²ÚÎÁÍý¡Ö4000 Chinese Restaurant¡×ÁíÎÁÍýÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢»ÍÀîÎÁÍý¤Îµð¾¢¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é¸ÖÅÄ¥·¥§¥Õ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò´Æ½¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÖÅÄ¥·¥§¥Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÇÁÏ¤é¤ì¤¿»ÍÀîÎÁÍý¤Î¹á¤ê¤äáã¤ì¡¢»Ý¤ß¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ç¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï400Ëü¿©¡Ê2025Ç¯11·îËö»þÅÀ¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²óÂè7ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ëÅß¤ÎÄêÈÖ¤ÎÃæ²Ú¤Þ¤ó¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÈ¯¾Í¤Î»É·ãÅª¤ÊËãíå¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¹¥¤ß¤Î»Ý¤ß¤È¥³¥¯¿¼¤¤¥Á¡¼¥º¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¸ÖÅÄ¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢ËÜ³ÊÅª¤«¤Ä¥·¥Ó¿É¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÖËãíå¥Á¡¼¥ºÆù¤Þ¤ó¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÞÁÚºÚ¤«¤é¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤¿©´¶¤ÎÆÚ¥â¥âÆù¤Ë¡¢ÄÃ¹¾¹á¿Ý¤ò¤Ï¤¸¤áÃæ¹ñ¾ßÌý¤ÎÏ·¼ò¡¢¥Ö¥É¥¦²Ì½Á¤Ê¤É¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¹õ¿Ý¥½¡¼¥¹¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÃæ²Ú¤ÎÄêÈÖ¡Ö¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¡×¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¸ÖÅÄ¥·¥§¥Õ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ËÜ³ÊÃæ²Ú¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¾ÞÌ£¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¹Í¤¨¡£
»ÍÀîÎÁÍý¤Îµð¾¢ ¸ÖÅÄ¶ÕÌé¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¡ÖËãíå¥Á¡¼¥ºÆù¤Þ¤ó¤Ï¡¢»ÍÀîÎÁÍý¤Î¡ØËãíå¡Ù¤Î»É·ã¤ò¼´¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥¯¤ÈÏÂÉ÷¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤ÙË°¤¤Ê¤¤Ì£¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¤Ï¡¢¹õ¿Ý¤Î»ÀÌ£¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤¹¤®¤º¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤µ¤È¥³¥¯¤¬¼«Á³¤Ë¹¤¬¤ë¤è¤¦¡¢¿Ý¤ÎÇÛ¹ç¤È²ÐÆþ¤ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
Ëãíå¥Á¡¼¥ºÆù¤Þ¤ó¡§198±ß
¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¡§428±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï
Ëãíå¥Á¡¼¥ºÆù¤Þ¤ó¡§1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë
¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¡§1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡áhttps://www.family.co.jp