米軍の攻撃によって損傷した建物を見つめるベネズエラの住民/Gaby Oraa/Reuters via CNN Newsource

（CNN）南米ベネズエラは、過去12年にわたって権力を握っていたマドゥロ大統領が突然、拘束・追放されたことで、新たな、そして非常に不確実な時代に入りつつある。

次に何が起きるのか分からないという不安が広がる中、首都カラカスや他の都市の通りは静まり返っている。治安部隊が神経をとがらせる一方、人々は外出を控えている。政府系の民兵組織「コレクティーボ」が街頭に姿を見せる兆しは、ほとんどない。

危険を承知で外出した人たちの最大の目的は、首都で衝突や略奪が起きた場合に備え、生活必需品を買いだめすることだ。パニック的な買い占めは見られない。危機のたびに備蓄することにベネズエラの人々は慣れている。

CNNが3日に入手した映像では、通りはほぼ無人だった一方、スーパーや薬局には長い列ができていた。

「通りでは鳥のさえずり以外、何も聞こえない」。ジャーナリストのメアリー・メナ氏は4日、そう伝えた。

反体制派の支持者は内心では祝賀ムードに包まれているものの、米国の行動を支持する集会は開かれていない。メナ氏によれば、有力な反体制指導者が政府関係者や軍司令官からの支持を得ていることを示せない限り、反体制派の人々は目立った行動を控える可能性が高い。

他の都市から入る情報は限られている。ロイター通信によると、石油の生産で知られるマラカイボ市では食料品店に長蛇の列ができた。現地で自動車整備工場を営むハイロ・チャシンさん（39）は「略奪が怖かったので様子を見に行ったが、通りには人影がなかった」と語った。「ガソリンを入れたかったが、ガソリンスタンドはすでに閉まっていた。だから何が起きるか分からないので食料を買った。正直、不安と喜びが入り交じっている」

マラカイ市の心理学者アレハンドラ・パレンシアさん（35）はロイター通信に、「犬を連れて外に出たばかりだが、街はまるで廃虚のようだ。人々は家に閉じこもっている。恐怖と不安が渦巻いている」と語った。

米ホワイトハウスでベネズエラの進路が決められる可能性に、不満を抱く人もいる。カラカスで食料品を買いだめしていたジェニー・サラサールさんはCNNに「ベネズエラ国外の大統領が、ベネズエラ国民を支配することには賛成できない」と語った。

トランプ米大統領は3日の記者会見で、政権移行ができるまで米政権がベネズエラを統治するとの考えを明らかにした。

カラカスで活動する医師は匿名を条件に取材に答え、軍の役割が極めて重要になると指摘した。「ベネズエラ軍の立場が根本的に重要だ。軍が自らをどう定義づけるのか、見守る必要がある」と述べ、米国とベネズエラの反体制派との接近に期待を示した。