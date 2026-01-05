「ボート、競輪記者コラム 仕事・賭け事・独り言」

２０２６年が幕を開けた。今年も特定の競技にこだわらず、視野を広く持って取材をしていきたい。今年はどん底からの巻き返しを目指すトップレーサーに注目。競輪は北井佑季（３５）＝神奈川・１１９期・Ａ１、ボートは毒島誠（４１）＝群馬・９２期・Ｂ２＝だ。

北井はＳ級Ｓ班として２５年をスタートしたが、２月にドーピング違反が発覚。あっせん停止や選手会からの出場自粛処分などを受け、８日の平塚Ｆ１でレース復帰予定。Ａ級１班に陥落しての再出発となる。

一方の毒島は２４年のＳＧ・グランプリ（住之江）を制してＭＶＰに輝いた。しかし２５年は５月のＳＧ・オールスター（まるがめ）、６月の平和島一般戦と立て続けにフライング（Ｆ）。Ｆ２による計９０日の休みにより出走回数不足ならびに事故率過多となり、１月からは最下級のＢ２まで陥落した。

やってしまったことの重さは北井の方があると思う。１１カ月もの間、レースができないという処分に加え、再出発とはいえ競輪はラインで戦う競技。ただ走るだけでなく、選手間での信頼回復もしなければならない。

だが、再出発に対して寛大なのも競輪だ。冒頭に“どん底から”と書いたが、北井はＡ級１班で底辺ではない。さらに３場所連続完全Ｖなら、即座にＳ級へ復帰できる。北井が処分前に見せた実力通りに走れれば、難しい課題ではないだろう。

一方の毒島は文字通り底辺のＢ２。あっせんは原則として月１節に限られ、競輪のような“特別昇級”の道もない。７月からのＡ１復帰に必要な期間９０走を稼ぐには、期末の４月３０日までＦ休みはもちろん、事故による休養も許されない。選手責任外の事故も出走回数にカウントされなくなるので避ける必要がある。

こう比較してみると、ボート業界の考え方は「Ｆはドーピングより重い」ということなのだろう。売り上げが増えたことにより、Ｆによる返還額も大きくなった。より選手に自覚や責任感を持たせたいということのようだ。

毒島とは昨年１０月に行われた競輪のＧ１・𥶡仁親王牌（前橋）のトークショーで来場した際に軽く話をできた。視野に入っているのは地元・桐生で開催されるＳＧ・メモリアル（８月２５〜３０日）出場。メモリアルには選考基準があり、当該前年６月１日から当該年５月３１日までの１年間で１６０走していなければいけない（優先出場権保持者を除く）。毒島は６月１日から１２月３１日までを８４走で終了。１月２日の桐生正月開催から５カ月で７６走を、Ｂ２あっせんでクリアできるかどうかは微妙なところではある。

復権をかけて再スタートを切る２人。願わくば共に納得のいく２６年を過ごし、２７年には完全復活が話題になるように頑張ってもらいたい。（関東ボート、競輪担当・浅野将之）