日本マクドナルドは、サクサクのパイ生地に、相性抜群のクリームをたっぷり詰めた大人気ホットスイーツ「とろけるホットパイ」から、昨年好評を得た「生チョコクリームパイ」に加え、初登場の「塩キャラメルアーモンドパイ」を、1月7日から全国のマクドナルド店舗で期間限定販売する。



左から：「塩キャラメルアーモンドパイ」「生チョコクリームパイ」

「塩キャラメルアーモンドパイ」は、「とろけるホットパイ」シリーズで史上初となるクリームが3層仕立てになったホットパイ。アーモンドクリームには香ばしいクッキーと細かく砕いて食感も楽しめるアーモンドダイスを散りばめ、ほんのり塩味がアクセントの塩キャラメルクリームと、さらに濃厚なキャラメルフィリングが詰まっている。3種類のクリームが重ねるおいしさと食感のバランスがマッチし、ひと口ごとに違ったおいしさを堪能できる。年明けの忙しい合間や冬のリラックスタイムにぴったりなホットスイーツとなっている。



「生チョコクリームパイ」は、チョコレートと生クリームを使用した、生チョコクリームの甘さとほろ苦さが絶妙なバランスのホットパイ。ココアパウダーを練り込んだサクサクのパイ生地に包まれ、ひと口食べると、とろりとなめらかな質感とツヤのある生チョコクリームが口いっぱいに広がる。コクのある味わいで心も体もとろけるような幸せを感じられる一品となっている。

仕事や勉強の合間、寒い日の外出後など、自分へのご褒美にぴったりのホットスイーツ。カフェタイムのお供やディナー後のデザートとしても楽しんでほしいという。

［小売価格］各220円〜（税込）

［発売日］1月7日（水）

日本マクドナルド＝https://www.mcdonalds.co.jp