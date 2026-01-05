ワンピース一番くじ新作「Monkey.D.Luffy−冒険の記憶と未来への航路−」発売決定! - ラストワン賞も公開!
バンダイスピリッツは、「一番くじ ワンピース MONKEY.D.LUFFY−冒険の記憶と未来への航路−」(1回790円)を2026年5月2日より順次発売することを発表した。1月5日には、A〜D賞とラストワン賞の内容が公開されている。
○A賞 モンキー・D・ルフィ 魂豪示像(全1種)
○B賞 モンキー・D・ルフィ MASTERLISE(全2種・選べない)
○C賞 モンキー・D・ルフィ 海賊王に俺はなる!!!! Revible Moment(全1種)
○D賞 モンキー・D・ルフィ ギア5 ONDIMENSION(全1種)
○ラストワン賞 モンキー・D・ルフィ MASTERLISE PLUS(全1種)
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
○A賞 モンキー・D・ルフィ 魂豪示像(全1種)
○B賞 モンキー・D・ルフィ MASTERLISE(全2種・選べない)
○C賞 モンキー・D・ルフィ 海賊王に俺はなる!!!! Revible Moment(全1種)
○D賞 モンキー・D・ルフィ ギア5 ONDIMENSION(全1種)
○ラストワン賞 モンキー・D・ルフィ MASTERLISE PLUS(全1種)
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション