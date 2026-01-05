地元ロサンゼルスにある世界的名店を訪問

カリフォルニア州ロサンゼルスの日本食レストラン「Matsuhisa」オーナーシェフの松久信幸氏が自身のインスタグラムを更新。ドジャースの大谷翔平投手と並んだ2ショットを披露して新年を祝った。

松久氏は4日（日本時間5日）に「The year 2026 has begun.」とメッセージを添えて3枚の写真を投稿。門松が飾られた扉の前で笑顔を見せる大谷と並んだ写真や、大皿に寿司が並ぶ写真を公開した。

大谷は白いTシャツに淡い茶色の上着を腕まくりして羽織るカジュアルな服装で、左手薬指には指輪も見える。これまでも大谷は「Matsuhisa」を何度も訪問しており、同僚の山本由伸投手や佐々木朗希投手とともにドジャースの日本人にとって常連の店となっているようだ。

新年早々の嬉しい報告にSNSも反応。「早々に大谷選手とご一緒とは流石です」「ぎゃー!!」「すごいですね」「伝説的」「家庭的な雰囲気で大谷翔平さんもいらっしゃるんですね！」「いつものように超かっこいい」「今年もノブさんのお料理食べてシリーズ3連覇して欲しいですね」「投稿ありがとうございました。うれしいお年玉です」などのコメントが集まった。（Full-Count編集部）