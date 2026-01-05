LE SSERAFIMユンジン、妹との密着プラベ写真公開「美人姉妹」「そっくり」の声
【モデルプレス＝2026/01/05】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）が1月3日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、話題を呼んでいる。
ユンジンは、自身やメンバーとのオフショットを複数枚投稿。クリスマスツリーを背景に、赤を基調とした装いのユンジンが、妹と目を瞑って抱き合っている様子を公開している。
この投稿には「妹さんも美人」「そっくりで驚いた」「家族愛が伝わる」「癒やされる」「雰囲気が素敵」「仲の良さが微笑ましい」「最高の姉妹愛」「年始から眼福」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆ユンジン、妹との仲良しショット公開
◆ユンジンの投稿に反響
