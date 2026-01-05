有村架純、美肩大胆ベアトップ姿公開「色気がすごい」「美しさに磨きがかかってる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/05】雑誌「美的」（小学館）の公式X（旧Twitter）が、1月4日に更新された。女優の有村架純の美しいスタイルに反響が寄せられている。
【写真】32歳国民的女優「色気がすごい」ベアトップドレス姿
同誌2026年2月号のスペシャルインタビューに登場した有村。投稿では「『美的』ベストビューティウーマン2025受賞」「その美は、ますます大人っぽく進化を遂げて」と伝え、有村のソロショットを公開した。美しい肩のラインが輝く黒のベアトップを着用した姿が収められていた。
有村のベアトップ姿は「大人っぽい」「色気がすごい」「見惚れてしまう」「美しさに磨きがかかってる」などと話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳国民的女優「色気がすごい」ベアトップドレス姿
◆有村架純、美肩ライン際立つベアトップ姿披露
同誌2026年2月号のスペシャルインタビューに登場した有村。投稿では「『美的』ベストビューティウーマン2025受賞」「その美は、ますます大人っぽく進化を遂げて」と伝え、有村のソロショットを公開した。美しい肩のラインが輝く黒のベアトップを着用した姿が収められていた。
◆有村架純の投稿に「色気がすごい」と反響
有村のベアトップ姿は「大人っぽい」「色気がすごい」「見惚れてしまう」「美しさに磨きがかかってる」などと話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】