井上真央、AIに自身のことを質問 返答に驚き「そうなんだ、と（笑）」着物姿で華やかに登場【再会〜Silent Truth〜】
【モデルプレス＝2026/01/05】俳優の竹内涼真、井上真央らが1月5日、都内で開催されたテレビ朝日系ドラマ『再会〜Silent Truth〜』（1月13日スタート／毎週火曜よる9時〜）の制作発表会見に、瀬戸康史、渡辺大知とともに出席。会見では、作品にちなみ、キャスト陣がそれぞれの初恋の思い出を明かした。
【写真】32歳人気俳優「勝男からのギャップがすごい」金髪ロン毛パーマ姿
本作は、作家・横関大氏が上梓した第56回江戸川乱歩賞受賞作「再会」を原作とする連続ドラマ。小学6年生の時以来、23年ぶりに“初恋の相手”と再会する刑事・飛奈淳一を竹内が演じ、殺人事件の容疑者として淳一と再会する初恋相手・岩本万季子役を井上が務める。
同会見では、キャスト陣が着物姿で華やかに登場。初恋の思い出を語る場面では、井上が「昔、『初恋』というワードが入ったタイトルの映画に出たことがある」と切り出し、「『初恋はいつですか？』『初恋のエピソードはなんですか？』とたくさん聞かれて。毎回、同じことを答えてもいいんですけど、ちょっと変えたりとかして。『小学校1年生かな』とか『小学校6年生の時に』とか、いろんなエピソードを話していたら、自分でも誰が初恋だったのか分からなくなっちゃって」と打ち明けた。
今作のプロモーションでも初恋の話題になると予想していたという井上は、「事前に調べておこうと思って、ChatGPTに『井上真央さんの初恋のエピソードを教えてください』って入れたんですけど、出てこなくて『あんまり語られてなくて、彼女は割と胸に秘めるタイプです』みたいなことが出てきた」とAIに質問したエピソードを紹介。「『そうなんだ』と思って（笑）。『散々話したんだけどな』と思いながら。残ってなかったみたい」と苦笑した。
竹内は、幼稚園の頃から小学生に上がっても好きだったという初恋の相手について言及。「すごい可愛い子だったんですけど、僕より足が速くて。困るんですよ。小学生ってやっぱり足が速い子がモテるんです。なのに、徒競走で僕に勝つんです。めちゃくちゃ迷惑（笑）」と振り返り、「俺、速かったんですよ。その学年の徒競走で、だいたい1番最後が1番速い子なんですよ。そこで同じ組なんです。必ず負ける。小学校6年までずっと。だんだん、好きだったのになんかライバルみたいになっちゃって」と懐かしそうに語った。
さらに瀬戸は、6年間の片思いを告白。「初めて好きになったのが保育園の時なんですけど、その人とは小学校が別々になっちゃって。でもずっと、6年間、1回も会わなかったんですけど、好きだった」と明かし、「中学になって告白しようと思っていたんですけど、どうにか友達伝いで学校を聞いて、今どういう状況なのかを聞いたらもう彼氏がいる、と。そこで謎の失恋をして、というキショい話です」と自嘲気味に振り返っていた。（modelpress編集部）
◆井上真央、自身のことをAIに質問
◆竹内涼真＆瀬戸康史の初恋は？
