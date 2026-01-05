【ほっともっと】紅ズワイガニを使った「カニクリームコロッケ弁当」今年も登場/ 1月6日から

持ち帰り弁当「Hotto Motto(ほっともっと)」は、1月6日から「カニクリームコロッケ弁当」の販売を開始する。

2025年の年明けにも販売した商品で、“冬のごちそう洋食メニュー”として今年も登場する。販売価格は税込590円。

カニクリームコロッケは鳥取県境港産の紅ズワイガニを使ったもので、単品販売も行う。また、ミニハンバーグやナポリタンをセットした「カニコロバラエティ弁当」税込660円など、惣菜と組み合わせた弁当3種も同時に販売する。

さらに「カニクリームコロッケシリーズ」の販売を記念して、公式SNSのフォローやリポストで電子マネー3,000円分、電気圧力鍋(3.0L)が当たる抽選キャンペーンも実施する。

商品のラインアップは以下の通り。価格はいずれも税込で表記。

〈「カニクリームコロッケシリーズ」商品概要〉

カニクリームコロッケには鳥取県境港産の紅ズワイガニを使い、カニの旨みとコクのあるクリームソースが一体となった、口当たり滑らかでやさしい味わいに仕上げたという。カニクリームコロッケ単品の販売価格は180円。

単品惣菜「カニクリームコロッケ」

カニクリームコロッケに付けるソースは、2種類から選択できる。定番の「フライソース」と新登場の「トマトミックスソース」を用意。「トマトミックスソース」は、トマトをベースにしつつ、本醸造醤油や昆布エキスを加え、ご飯にも合う特製ソースに仕立てたとしている。

◆「カニクリームコロッケ弁当」590円

カニクリームコロッケ2個とポテト、ブロッコリーなどをセットした弁当。

とろ〜り、なめらか「カニクリームコロッケ弁当」

◆「カニコロバラエティ弁当」660円

カニクリームコロッケのほか、ミニハンバーグやナポリタンもセットしたもの。

洋食おかず「カニコロバラエティ弁当」

◆「カニコロミックス弁当」690円

から揚げ･メンチカツ･エビフライなどさまざまな惣菜を盛り合わせた弁当。

から揚げ･メンチ･エビフライ入り「カニコロミックス弁当」

◆「カニコロ&デミグラスハンバーグ弁当」820円

カニクリームコロッケとデミグラスハンバーグを組み合わせた商品。

豪華洋食コンビ「カニコロ&デミグラスハンバーグ弁当」

【販売開始日】2026年1月6日(火)

【販売店舗】全国の「ほっともっと」2,425店舗(2025年12月末時点)

■「ほっともっと」店舗検索ページ