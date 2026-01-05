2025年4月、六代目山口組は神戸山口組などとの抗争を終結すると一方的に宣言した。約10日後、六代目山口組の司令塔だったナンバー2、高山清司若頭は新設ポストの相談役に就任、その後任には弘道会三代目会長である竹内照明若頭補佐が就任している。山口組は、今年、どう動くのか。溝口敦氏と鈴木智彦氏が語り合った。【前後編の前編】

1年前に予想した通りの動きに

鈴木：昨年の山口組は、1年前の本誌・週刊ポスト対談で溝口さんが予想した通りに動きましたね。一方的に抗争を終結させるしかないという溝口さんの見解を読んで山口組は激怒し、実話誌の記者に高山若頭が怒っている旨を伝えたようですが図星だった。今は抗争が終わって経費の削減がすごいらしい。実話誌の記者に聞いたところ、他団体に贈る誕生祝いの胡蝶蘭も、これまでのような二段重ねを止めて一段になったとか。

溝口：六代目が誕生したのは2005年で、20年を超えた。膠着状態を続けていれば組織は衰退しますよ。どう考えても、一方的な抗争終結宣言しか出口はなかった。もちろん決断の背景には、83歳になる司忍組長の高齢、体調不良が続く高山若頭の健康問題もあった。10年間抗争を続け、すべてが頃合いだったんです。

鈴木：これ以上やれば、共倒れの危機が増すだけですよね。10年抗争を総括すれば、山口組は圧倒的な力の差を見せつけた。喧嘩に勝ったのは間違いなく六代目山口組です。井上邦雄組長率いる神戸山口組側の反撃は、山健組のトップである中田浩司組長（後に六代目へ）が容疑者として逮捕、一審で無罪判決となった弘道会拠点前の銃撃事件と、神戸から離脱した絆會の金澤成樹若頭が2人殺して、1人に重傷を負わせたことぐらいです。

「暴力団は時代に勝てず、オール負け」

溝口：抗争は六代目山口組の一方的な勝利ですよ。だけども、勝ったはずの六代目山口組すら、この抗争において人数を減らしている。過去の抗争においては、喧嘩するたびに山口組は勢力を増大させてきたのに。

鈴木：組織を発展させた側が勝者と考えれば、六代目山口組は喧嘩には勝ったが、勝負に勝ったと言っていいのか断言できないところがある。一方神戸側の望みは、自分たちの生存を認めさせることです。組織を切り崩され青息吐息だけど、謀反者の存在は認めないと強硬姿勢一辺倒だった山口組は、神戸側を潰せなかった。自分たちの要求を通したのは神戸側なので、喧嘩に負けて勝負に勝ったと強弁できなくもない。

溝口：というより、今回の分裂抗争では六代目も組員数を減らし、神戸も減らし、絆會も減らし、岡山の池田組も組員数を減らしている。でも同時に他団体……稲川会や住吉会などの広域暴力団も組員を減らして縮小しています。要するに暴力団は時代に勝てず、オール負けなんです。

鈴木：たしかに合理性だけを考えれば、10年前のあのときに、喧嘩なんかしてる場合ではなかった。暴力団社会全体が衰退している中、抗争に突入するのは自殺行為というか、警察の思うつぼでした。

溝口：山口組だって、昭和の山一抗争のように劇的な喧嘩が出来ないのは分かりきっていた。高山さんはこれまでの六代目山口組を作ってきた功労者だけど、抗争を回避するという大局観はなかった。ただし、これは他団体にもいないんです。唯一考えておったのは絆會の織田絆誠会長ですよね。しかしながらあまりにも小勢力だった。

鈴木：もはや暴力団という今までの形で生き延びていくのは難しいという時代の中で、山口組も否応なく変わっていかざるを得ない。警察はなんでもかんでも「トクリュウ」と言い過ぎですが、半グレなど新しい形態の犯罪組織のほうが時代にマッチしている。

溝口：今はトクリュウのほうが経済規模は大きく、勢いもある。ただトクリュウはヤクザに取って代われません。ヤクザは男を売り出す稼業だけど、トクリュウは「俺を隠す」商売です。顔を売りようがない。暴力団社会の山口組のように権威を持った巨大組織は誕生しないわけです。

