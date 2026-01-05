元交際相手への性的暴行をインターネットネット掲示板にて依頼、実行させたとし、不同意性交等罪などで起訴されている松田烈被告（28）。その第3回公判が昨年12月19日、東京地裁で開かれた。同被告は住居侵入罪、不同意性交等罪に問われており、その起訴内容は以下の通りだ。

「性的暴行してくれる人を募集」──松田被告はネット掲示板を通じて、元交際相手である女性・Aさんに性的暴行を加えるよう募集をかけた。申し込んだ共犯者のXは松田被告の指示のもと、深夜Aさんの自宅マンションに「下水道の点検」などと説明して玄関ドアから侵入。その後、Xは口を塞ぎ「叫んだら殺す」などと脅して、Aさんの両手を結束バンドで結び、性交及び口腔性交を行ったという。

この日はAさんへの証人尋問が行われた。この日の尋問はAさんの心身に配慮し、東京地裁内の別室からビデオ通話で尋問が行われる手法が採用された。

松田被告は第一回公判で、性行為がなされたことを否認していた。その争点に絞った質問が展開されていったが、そこで語られた内容はあまりに卑劣なものであった。傍聴を行ったライターの普通氏がレポートする。【前後編の前編】

結束バンドで手を縛られ…

検察官からAさんへの尋問は、早々から事件の話となった。以下はAさんが語った犯行の様子である。

当日の深夜、下水道点検を装った男性・XがAさん宅を訪問した。Xは有線のイヤホンをつけて何か通話をしながら、台所やサニタリールームの水を出したり、スマートフォンで撮影などをしていた。

「上司と話してくる」などとしてXは一度家を出た。その間に、Aさんは友人と通話して、この深夜の来訪について話をした。友人は怪しんだというが、戻ってきたXが最後の点検だと言うので、再度家に入れることにした。

風呂場に行ったXはシャワーを出しながら、Aさんにも確認して欲しいと呼んだ。すると突然、正面から抱きつくような形で押さえ込まれた。結束バンドで手を縛られ、下着を脱がされ、身体を触られるなどした。

Aさんが逃げようとして結束バンドが外れたタイミングもあったが、サニタリールーム内でうつ伏せに押さえ込まれてしまい、Xの性的な行為の求めに従うよう指示された。

「妊娠させてやる」

性交は2度に渡って行われた。Xからは犯行の最中「妊娠させてやる」など数々の言動があったことも明らかにし、「殺されるかもしれない」、「こわかった」と当時の心境を語る。

それでもXの犯行を確かめなければという思いで、自らの意思で目を開けて、犯行の様子を見ていたという。傍聴席に届いたAさんの声は気丈に振舞っているように聞こえたが、その心中は察するに余りある。

性交の有無が争点となっているため、質問は行為の詳細なものとなった。Aさんの心情を鑑み記載は割愛するが、当時の犯行が長時間に及んだこととパニック状態から時間経過にやや曖昧な箇所は見られるものの、冷静に一つ一つ回答している様子が印象的だった。

弁護人から行われた尋問においても、性行為に関する質問は僅かであったことから、行為があったこと自体の事実関係は争わず、松田被告が具体的にどのような指示をXに出していたかが今後の公判の争点になるかと予想される。

スマートフォンから漏れ聞こえる犯行の指示

犯行時、Xの片手にはスマートフォンが握られていたことがあった。所々でカメラを向けられるなどしたので、撮影またはビデオ通話をしているとAさんは感じた。スマートフォンから、ボイスチェンジャーで変えられた声によって「映してください」といった音声も漏れ聞こえていた。

Xはスマートフォンで会話するような様子もあったが、Aさんはその相手が誰なのか見当はついていなかった。しかしXが「元カレだよ」と言ってきたという。この話の際、法廷での松田被告はなぜか頷いているように見えた。

その後、ボイスチェンジャーから外れたときの声や、Xと通話相手とのメッセージのやり取りのアカウント名などから、Aさんも松田被告の関与を確信したという。しかし、信じたくない思いがある一方、もしそうだとすればなぜ自分がこのような目にあっているのかという思いで、当時は混乱したという。

事件後は睡眠障害や食欲不振に陥り、夜一人で出歩けない、電車に乗れないなど、日常生活に支障をきたしたというAさん。被告人への思いを聞かれると「たくさん思うことがあり、どう伝えていいかわからない」といまだに混乱が続いている様子が感じ取れ、「できる限り厳しく処分していただければ」とその思いを答えた。

両者の歪な金銭関係

Aさんと松田被告はマッチングアプリで知り合い、松田被告が好意を寄せた結果、交際することになったという。松田被告はプロボクサーを目指して、都内のボクシングジムに通っていた時期もあるという。

交際時、松田被告から金銭援助を受けていたAさん。交際前から金銭援助を受けていたか質問をされると「覚えていない」と答えた。それに対し、被告人は納得がいかないというように目を見開き、何か言いたそうな表情を見せたのがはっきりとわかった。なお、Aさんは後に「交際前に金銭援助を受けていた」と証言を変更している。

後編では、被告人の動機に関わる部分かと思われる両者の金銭のやり取りの様子や、それでもなお浮かび上がる被告人の独善的とも思われる心情などを明らかにしていく。

◆取材・文／普通（裁判ライター）