巨人、中日でバッテリーコーチを務めた西山秀二氏（58）が、片岡篤史氏（56）のYouTube「片岡篤史チャンネル」に出演。広島時代に口でミットの音を出させられた名投手の名前を明かした。

打撃力を買われてプロ2年目シーズン中に南海から広島移籍。当初は内野手をやっていたが、ブルペンでは捕手も務めていた。

3年目の練習日に当時のエース北別府学氏の球を受けることになった。

その1球目でミットを“ポチョン”と鳴らすと北別府氏の表情が「ん？」と変わり、「やめた」とブルペンを出てしまった。

西山氏はショックを受けたが、「ここで逃げたら終わり」と謝りに行き、翌日もブルペンで受けることになった。

その1球目にまた“ポチョン”。コントロールは神がかっているが、当時は晩年で球威もそこまであるわけではないので2球目もうまく鳴らない。

すると北別府氏はあきれた顔で「おい！口で“パーン”と言え」と命じてきた。

相手は沢村賞2度の大エース。西山氏は命じられるままに口で「さあ、来い、パーン！」と言い続けた。

それを30〜40球続けていると北別府氏に今度は「もうええわ！うるさい」と怒られたという。

片岡氏に「今ではいい経験でした？」と聞かれ、西山氏は「いい経験ちゃうわ」と大笑い。

ただ、ブルペンの厳しさは北別府氏の指導方針で、実際に試合で初めてバッテリーを組んで結果が出なかったときは飲みに連れて行ってくれて「こんなこともあるから次頑張れ！」と励ましてくれたという。