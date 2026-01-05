TBS系情報番組「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜後1・55）が、2025年の年間平均視聴率において、関東・関西・名古屋の3地区全てで同時間帯（NHK含む）トップの座を獲得したことが5日、分かった。特に番組制作局であるCBCテレビの名古屋地区では、3年連続で年間平均視聴率トップを獲得し、盤石の強さを見せつけた。さらに、関西地区では2021年3月の放送開始以来、初めて年間トップの快挙を成し遂げ、勢いが止まらない。

ビデオリサーチの調べによると、関東地区では個人2.4％、世帯4.7％を記録し、昨年に続きトップを維持した。関西地区では個人2.4％、世帯4.8％、そして名古屋地区では個人2.4％、世帯4.9％となり、全国的な支持を得た形だ。

2025年はゲリラ雷雨や夏の連続猛暑日といった記録的な気象状況が続いたが、沢朋宏気象予報士の解説や各地からの生中継を中心に、連日詳しく丁寧に気象状況を伝えたことが、視聴者の支持を集めた大きな要因となった。また、大谷翔平選手の二刀流での大活躍といった速報性の高い話題や、大阪・関西万博の盛り上がり、令和の米騒動、各地のクマ被害など、視聴者の関心事をわかりやすく伝えた。

MCを務める石井亮次は、この快挙を受けて視聴者へ感謝を述べつつ「今年も早く深く、時に楽しく放送できましたら！2026年もどうぞよろしくお願い申し上げます！」と新年の抱負を語った。チーフプロデューサーの増子淳一氏も「引き続き多くのエリアで、たくさんの人に愛されるゴゴスマを目指します。2026年も皆さまの平日午後のお供にゴゴスマを！」と、さらなる飛躍を誓っている。