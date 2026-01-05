400馬力の「究極スイフト」世界初公開！

400馬力を誇る「スーパースイフト」や、540馬力の新型EVスポーツセダンなど、同社の過去・現在・未来を象徴する注目のモデルをタジマモーターコーポレーションがお披露目します。

2026年1月9日から幕張メッセで開催されるカスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」。

ここでタジマモーターコーポレーショングループは、モータースポーツ界のレジェンド「モンスター田嶋」こと田嶋伸博氏が率いる「MONSTER SPORT」ブランドの過去・現在・未来を体感できるブースを展開するとアナウンスしました。

今回の出展で最も注目を集めそうなのが、スイフトスポーツと共に歩んできたMONSTER SPORTが「ファイナルエディション」の登場を受けて提案する、究極のモデルです。

世界初公開となる「MONSTER SPORT スーパースイフト 2026」は、単なるチューニングカーの枠を超えた存在といえます。

同社が得意とするコンペティションカーの血脈を受け継ぎ、車体はパイプフレームで構成。

そこにカーボンファイバー製のカウルをまとい、特別な「M19 Monster Tuning ターボエンジン」を搭載しています。

そのスペックは、最高出力400psに対し、車両重量はわずか785kg。

センターコクピットレイアウトを採用しており、圧倒的な機動性能を実現する1台として仕上げられました。

また、量産モデルをベースとしたコンプリートカー「MONSTER SPORT MX33 FINAL」も世界初公開されます。

こちらは、ZC33S型の最後を飾るにふさわしいモデルとして、既存のパーツをフル装備した上に新作パーツも搭載。

「MX33 FINAL」という特別なネームが与えられています。

■540馬力の新型EVセダン

「ネクストジェネレーションワールド」と名付けられたゾーンでは、MONSTER SPORTの新時代を予感させるEVスポーツセダン「MONSTER SPORT 007」が世界初公開されます。

モンスター田嶋氏がアドバイザーとして参画したこのモデルは、最高出力400kW（540ps）、最大トルク640Nmを発揮するハイパフォーマンスEVです。

駆動方式は4WDで、航続距離は540kmを確保。スポーツドライビングを愛するドライバーに向けた、熱狂的なドライビングフィールが追求されています。

同時に、この「007」を使用したワンメイクレースの開催も計画されており、レーシングイメージを強調した「MONSTER SPORT 007 Racing Concept」も展示される予定です。

※ ※ ※

ブースでは他にも、TAJIMAグループの技術の集大成であるハイパーEVレーシングマシン「MONSTER SPORT E-RUNNER Hill Climb Special」を展示。

1.1メガワット（約1500ps）という驚異的なパワーを誇り、新カラーリング「Monster Origins Fire Red」をまとって登場。

さらに「スイフトスポーツワールド」ゾーンでは、ZC31SからZC33Sまでの歴代コンプリートカーが一堂に会します。

「MONSTER SPORT スーパースイフト 2013」を含む全世代が並ぶ光景は、ファンにとって見逃せない展示となりそうです。