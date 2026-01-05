J2サガン鳥栖が5日午前、佐賀県鳥栖市の駅前不動産スタジアムで始動した。就任2年目の小菊昭雄監督は「非常にクオリティーの高い選手たちが多く加入してくれて、初日とは思えないハイクオリティーのトレーニングができた。（明治安田J2・J3）百年構想リーグ優勝とJ2優勝、そしてJ1復帰という目標に向かって1試合1試合、勝敗にこだわって戦いたい」と意気込んだ。

J3熊本から新加入したFW塩浜遼（25）ら選手たちはランニングやパス回しなどで約1時間半、汗を流した。新加入の昨季、抜群の反射神経と判断力で守護神の座を勝ち取ったGK泉森涼太（26）は「チームの優勝にフォーカスしながら、J2でナンバーワンのGKになれるようハイパフォーマンスを出したい」と気合十分の表情で語った。

鳥栖は2月に開幕するJ2・J3百年構想リーグの西B組に入り、J2大分トリニータやJ3のギラヴァンツ北九州など計10チームで地域リーグラウンドを戦う。昨季主将としてチームを引っ張ったDF今津佑太（30）は「選手おのおのが成長して、よりチームに貢献する幅を広げていく大事なシーズンになる」と力を込めた。（山崎清文）