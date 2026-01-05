降雪量はほぼ平年並の見込み...東北地方の向こう1か月(1/3～2/2)の天候の見通しは？ 平均気温・降水量・日照時間・降雪量は？ 気象庁
■向こう１か月の天候の見通し 東北地方 （１/３～２/２）
＜予報のポイント＞
・低気圧の影響を受けやすい時期があるため、東北日本海側の向こう１か月の降水量は多く、向こう1か月の日照時間は平年並か少ないでしょう。
＜向こう１か月の天候＞
・東北日本海側では、平年に比べ曇りや雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
＜向こう1か月の平均気温・降水量・日照時間・降雪量＞
・平均気温（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・降水量（向こう１か月）
東北日本海側：多い見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・日照時間（向こう１か月）
東北日本海側：平年並か少ない見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
・降雪量（向こう１か月）
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み
■週別の天候と平均気温
＜１週目１/３～１/９＞
東北日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：平年並の見込み 東北太平洋側：平年並の見込み
＜２週目１/１０～１/１６＞
低気圧の影響を受けやすいため、東北日本海側では、平年に比べ曇りや雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：平年並の見込み 東北太平洋側：平年並の見込み
＜３～４週目１/１７～１/３０＞
東北日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。東北太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。
・平均気温
東北日本海側：ほぼ平年並の見込み 東北太平洋側：ほぼ平年並の見込み
