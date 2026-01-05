パッティングの名手・鈴木愛 子供たちと遊ぶおもちゃのゴルフでも妙技炸裂？
鈴木愛が自身のインスタグラムを更新。2026年最初の投稿で、子どもたちとおもちゃのゴルフを楽しむ写真を公開した。
「2026年 鈴木愛」とだけ記すと、ハッシュタグを添えて「#今年はいい年にする」と活躍を宣言。すぐに「#でも厄年」「#どんなことが起こるんでしょう」として、自分でも新しいシーズンに向けて期待を膨らませている様子だった。投稿では子供たちとおもちゃのゴルフセットで遊びながら、ハイタッチを交わしたり、自らパッティングに挑戦したりする写真を公開。さらに子供を抱っこしながら食事を楽しむ姿。そして最後は2匹のワンちゃんとの写真も公開した。昨シーズンの鈴木は31試合に参戦。4月の「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」を16位タイでフィニッシュし、賞金100万円を獲得したことで、生涯獲得賞金が10億円を突破。8月の「ニトリレディス」では最終日に3打差を逆転してツアー通算21勝目をあげた。終盤戦では5試合連続予選落ちも経験したが、最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」ではプレーオフで岩井千怜を下して通算22勝目、メジャー通算3勝目を飾りシーズンを締めくくっている。投稿を見たファンからは新年の挨拶とともに「ゆっくりオフを過ごしてね」「今年もいっぱい応援に行きます」「今年も愛ちゃんの笑顔が沢山見れますように」「お母さんみたいに優しい目をしている」などのコメントが寄せられ、今年の活躍に向けて暖かい声援が送られていた。
