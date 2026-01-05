俳優の東出昌大（37）が、4日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？ 新春1時間スペシャル」（日曜深夜0時55分）に出演。結婚についてのトラブル忠告に苦笑した。

手相占い師の大串ノリコさんが「スゴく長い結婚線が下降してくるんですよ。そうすると結婚のトラブルになる」と占った。東出は「えーーー。しかもこれ、左手だから自分が元々持ってるっていう災いですもんね。それは自分を責めるしかない」と言い、苦笑した。

そして大串さんから「今の結婚も気をつけた方がいいですね。（結婚）2回はするんですよ。濃いやつがココにも1本あって、2本目下降してて、ぐーっと落ちてくるから。これが上がってくると良い結婚なんですけど、下がってくると…。右手に出ると確定になります」と伝えられ、「まだ出てない」と明かした。

さらに大串から「東出さんの場合、恋愛をしちゃうと理性が効かなくなっちゃうから、恋に溺れないようにしてください」とアドバイスを受け、「はい、御意」と答え、笑うと、VTRを見ていたみちょぱからは「真面目に言ってるんだよ！」とツッコまれた。