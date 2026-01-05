「仕事はじめでヘトヘト…」今ポチって正解だった日用品・食品の定番ストック6選
年末年始の連休が終わり、今日から仕事はじめという人も多かっただろう。久しぶりの出勤で疲れやすく、買い物に行く気力が湧かないという声も少なくない。そんなタイミングで需要が高まっているのが、年末年始で使い切りがちな日用品や食品の“補充”。今回は、Amazon初売りでお得に買える定番ストックを紹介する。
【画像】トイレットペーパーにパックご飯…今買っておくと週末まで安心の定番ストック6選
■年末年始で減りがちな【日用品】
エリエール トイレットペーパー 1.5倍巻き 45m×32ロール(8ロール×4パック)
年末年始で消費が増えやすい定番の日用品。1.5倍巻きで交換の手間が少なく、まとめて補充しておくと安心。口コミ数も多く、品質面で迷いにくい定番品として選ばれている。
【6個セット】服部製紙 キッチンペーパー 75組 150枚 6個入 日本製 吸油 まとめ買い NKP-1
料理や拭き掃除で意外と減りが早いキッチンペーパー。まとめ買いできるので、買い物に行きたくない時期の補充に向いている。吸油性が高く、日常使いしやすい点も評価されている。
アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100ｇ
洗濯回数が増えがちな年末年始で消耗しやすい洗剤。大容量の詰め替えは、重いものを運ばずに済むのが助かる。部屋干しが増える冬場でも使いやすい点が支持されている。
■忙しい平日に助かる【食品ストック】
by Amazon パックご飯 国産米 100% 200g×24個 低温製法米
年末年始でストックが減りやすい主食の定番。電子レンジで温めるだけなので、帰宅が遅い日でもすぐ食べられる。味や使い勝手に関する口コミも多く、「これで十分」と選ばれやすい。
常備用 温めずに食べられるカレー職人 中辛 170g×10個 江崎グリコ
料理する余裕がない日の心強い味方になるレトルトカレー。温めなくても食べられるため、平日の食事を手早く済ませたいときに便利。常温保存でき、ストック用として選ばれている点も安心感がある。
Nagatanien 永谷園 粉末みそ汁 あさげ 40食入
一品足りないときに重宝する、定番の粉末みそ汁。お湯を注ぐだけで用意でき、忙しい平日でも取り入れやすい。家族分まとめて補充しておける容量で、常備用として使いやすい。
仕事はじめ直後は、買い物に行く気力が出にくいもの。年末年始で減りがちな日用品や食品は、無理せずオンラインで補充しておくと平日が少しラクになる。初売り期間を活用して、必要なものだけ整えておきたい。
