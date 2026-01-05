■第34回全日本高等学校女子サッカー選手権 準々決勝（5日、兵庫）

未来のなでしこたちが高校女子ナンバーワンを目指す『高校女子サッカー』の準々決勝の4試合が行われ、ベスト4が出揃った。史上初の4連覇を目指していた藤枝順心（静岡2）が、前回大会準優勝の神村学園（鹿児島）にPK戦の末敗退。高校サッカーで男女ともに快進撃を続けている鹿島学園（茨城）、2大会ぶりの出場となった暁星国際（千葉）が史上初のベスト4進出となった。

前回の決勝カードとなった、ここまで2試合で20得点と圧倒的な攻撃力の神村学園と3試合連続無失点の堅守・藤枝順心の一戦。先手を取ったのは藤枝順心だった。

前半4分、コーナーキックを鈴木巴那（3年）が頭で合わせて先制。前半終了間際から神村学園の波状攻撃を受けたが、GKの山中実栞（1年）を中心に堅い守りで得点を許さずゴールマウスを守った。しかし、後半32分、藤枝順心のディフェンスに一瞬の隙が生まれると、神村学園の山野蒼空（2年）にゴール右隅に叩きこまれて同点。藤枝順心は今大会初失点を喫した。試合は前後半で決着がつかず、1対1でPK戦へ突入した。

先攻の神村学園は1人目が失敗、藤枝順心は1人目が成功しリードしたが、その後は2人連続で失敗。外せば敗退となる場面で4人目・鈴木巴那が落ち着いて右隅に流しこんだが、対する神村学園は5人目が決めきり、4−2。神村学園がPK戦を制し、前回のリベンジを果たした。藤枝順心は史上初の4連覇の夢が途絶えた。

その他の試合では藤枝順心に県高校総体決勝、静岡県大会決勝と2試合で勝利した常葉大橘（静岡1）が後半23分、コーナーキックから暁星国際の川西伶奈（3年）に押し込まれて先制点を奪われた。さらに29分、またもコーナーキックから失点。セットプレーから2失点を喫して敗退となった。暁星国際は2020年のベスト8を上回るベスト4進出となった。

鹿島学園（茨城）と 優勝3回の日ノ本学園（兵庫1）の試合は、男女ともに好調の鹿島学園が前半32分に先制、後半4分にはコーナーキックから大林亜未（3年）が今大会3得点目の追加点を挙げた。さらに23分には渡辺奈緒（3年）が2試合連続ゴール、32分にも竹田朱里（3年）が得点するなど5対0で勝利し、同校史上初となる準決勝進出を決めた。

2試合連続0対0でPKを勝ち上がってきた柳ヶ浦（大分）は前半3分、村上凜果（2年）が右サイドでボールを持つと相手キーパーの位置を確認し、浮かせたミドルシュートで鮮やかなゴール。柳ヶ浦は3試合目で今大会初得点を挙げ、前回大会ベスト8の聖和学園（宮城1）から先制した。33分には右サイドからのクロスに松田吏真（3年）が合わせて追加点。

後半3分には横山愛葵（2年）がボールを持つとゴール左隅に叩きこみ3点目、ここまで2戦無得点だった攻撃陣が目覚めた。12分には松田がこの試合2得点目を奪うなど、4対0で勝利を収めた。

【準々決勝結果】

常葉大橘（静岡1）0ー2 暁星国際（千葉）

鹿島学園（茨城）5ー0 日ノ本学園（兵庫1）

柳ヶ浦（大分）4ー0 聖和学園（宮城1）

藤枝順心（静岡2）1（2PK4）1 神村学園（鹿児島県）

【準決勝組み合わせ】

暁星国際（千葉）ー柳ヶ浦（大分）

鹿島学園（茨城）ー 神村学園（鹿児島県）

